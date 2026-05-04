Así avanza la recuperación de Claudia Artiles tras su cirugía: Ultrack revela detalles

La influencer cubana Claudia Artiles se encuentra en plena recuperación tras someterse a una cirugía estética de remodelación corporal la semana pasada, y su pareja, Ultrack, ha mantenido a sus seguidores al tanto del proceso a través de una serie de videos publicados en TikTok que han generado una enorme respuesta en redes sociales.

El contenido más viral de toda esta saga este fin de semana cuando Ultrack y Claudia publicaron en el que se escuchaba un audio viral que dice: «¿Tú no querías operarte? Pues tú no querías operarte. Aguanta tu pela. Tú me dijiste, quiero tunearme, quiero tunear». Demostrando que la pareja está sacando su mejor actitud y humor ante este proceso en el que se encuentra la creadora de contenido cubana. Claudia escribió sobre el video: «Yo no me puedo reír y él no ayuda».

Ultrack también publicó un video más extenso en el que tranquilizó a quienes se habían preocupado por el estado de salud de Claudia. «Claudia está bien, está en un proceso de recuperación. Ustedes saben que al inicio es un poco difícil, doloroso, pero es un proceso que tiene que pasar, es normal, no hay ninguna complicación», afirmó.

El influencer detalló que Claudia «está comiendo bien, está caminando, haciendo todas las cosas que tiene que hacer de lo normal» y que asiste a sus masajes de recuperación.

La cirugía estuvo orientada a remodelar su figura y eliminar el exceso de abdomen. Claudia lo había explicado con claridad antes de operarse: «Quiero sentirme bien, quiero ponerme un vestido y que la panza no me sobre, quiero ponerme un bikini cuando yo vaya a la playa con Ultrack y estar cómoda».

El proceso tuvo un largo recorrido. Claudia había anunciado su intención de operarse desde octubre de 2025 con la frase «Este cuerpo de yuca va al quirófano pronto», pero los planes se interrumpieron cuando descubrió un embarazo sorpresa con Ultrack durante los análisis preoperatorios en noviembre de ese año.

Tras un aborto espontáneo en enero de 2026 y un diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, Claudia decidió no seguir aplazando su bienestar y someterse a la cirugía. El día antes de la operación, le dedicó un emotivo mensaje a Ultrack sobre su hijo Marlon: «Gracias por amarlo como tuyo».

La combinación de humor, transparencia y apoyo mutuo entre Claudia y Ultrack ha convertido este proceso de recuperación en uno de los temas más comentados entre la comunidad cubana en redes, demostrando que compartir momentos vulnerables con autenticidad sigue siendo una fórmula que conecta con el público.