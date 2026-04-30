Esto fue todo lo que se realizó Claudia Artiles en su reciente cirugía estética: "Me hice la cuerpa"

La influencer cubana Claudia Artiles se sometió a una cirugía estética de cuerpo el 28 de abril, un procedimiento que anunció mediante un video grabado antes de entrar al quirófano: «Si estás viendo este video es porque estoy operada ahora mismo, me hice la cuerpa o me están operando».

La operación estuvo orientada a remodelar su figura y eliminar el exceso de abdomen que le generaba incomodidad en su vida cotidiana.

Días antes, el 23 de abril, Claudia ya se había realizado un endolift en la papada, un procedimiento mínimamente invasivo con fibra óptica láser que se realiza con anestesia local y dura entre 30 y 60 minutos.

Sobre esa primera intervención, la influencer contó en TikTok: «Yo estuve supertranquilita, me pusieron anestesia local, gente, yo me dormí, el doctor estaba ahí y yo dormida».

La motivación principal de la cirugía de cuerpo fue un descontrol hormonal severo diagnosticado por su médico, que hace imposible quedar embarazada en este momento.

Claudia reconoció haber cambiado de postura pública: «Yo sé que muchas veces me escucharon decir que no quería operarme, que quería ser mamá de nuevo, pero la realidad es otra».

La influencer fue directa sobre sus razones personales: «Quiero sentirme bien, quiero ponerme un vestido y que la panza no me sobre, quiero ponerme un bikini cuando yo vaya a la playa con Ultrack y estar cómoda».

El camino hasta el quirófano estuvo marcado por una serie de contratiempos. En octubre de 2025, Claudia había anunciado sus planes con la frase «Este cuerpo de yuca va al quirófano pronto», pero todo se interrumpió cuando descubrió un embarazo sorpresa con Ultrack en noviembre de ese año, precisamente durante los análisis preoperatorios.

Ese embarazo terminó en aborto espontáneo en enero de 2026, y los médicos le diagnosticaron síndrome de ovarios poliquísticos, condición que dificulta significativamente la concepción.

Tras ese proceso, Claudia decidió no seguir aplazando su bienestar: «Yo no quiero dejar mi vida en pausa hasta que eso suceda».

También fue enfática en no forzar más el proceso reproductivo: «No voy a intentarlo, intentarlo, intentarlo, porque siento que me está haciendo daño».

El día anterior a la cirugía, Claudia publicó un emotivo mensaje a Ultrack por su hijo Marlon, el niño con síndrome de Down a quien el influencer trata como propio: «Gracias por amarlo como tuyo».

Tras la operación, Ultrack recibió a Claudia en casa con un emotivo video de 35 segundos en TikTok en el que mostró el reencuentro de la pareja y la describió como «una guerrera».

Respecto a la maternidad, Claudia dejó la puerta abierta sin atarse a una expectativa fija: «En dos, tres años vuelvo a intentar ser mamá y si Dios me lo manda, felicidades, y pues si no, pues me quedo con Marlon nada más».