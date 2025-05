Roban a mexicana que vive en Cuba: Después de tanto esfuerzo, así quedó su negocio

Lilia Ortiz, una mexicana que reside en Cuba y que había invertido tiempo, esfuerzo y recursos en un mercado local, fue víctima de un robo que le dejó sin mercancía y con un profundo sentimiento de impotencia.

A través de un emotivo video publicado en su perfil de Instagram, la joven relató cómo ella y su familia habían trabajado arduamente para establecer el negocio, el cual no especificó en qué parte de La Habana se encuentra, solo para ver cómo sus esfuerzos se esfumaban en cuestión de horas.

"Como muchos saben, soy la mexicana que vive en Cuba y les cuento que nos robaron todo lo que teníamos en nuestro mercado", comenzó diciendo Lilia visiblemente afectada.

La joven explicó que, desde el inicio, su proyecto fue una apuesta cargada de sacrificio y trabajo honesto, con el objetivo de ofrecer productos de calidad a sus clientes.

Según su testimonio, el mercado requirió una importante inversión tanto en infraestructura como en mercancía, todo adquirido con recursos propios.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para mejorar las condiciones del local y presentar un espacio digno para los clientes, la historia dio un giro inesperado.

"Tuvimos que invertir muchísimo en ponerlo lindo y también en mercancía de calidad, pero pues bueno, no nos dieron chance ni siquiera de ponerlo como nosotros queríamos, porque al poco tiempo de haberlo abierto, robaron todo", añadió.

Lilia también lamentó que no lograron completar ni la tercera parte de lo que habían planeado para el mercado. "Este mercado está hecho a base de muchísimo trabajo, esfuerzo y sacrificio. Aquí es trabajo 100% honesto y honrado, aquí nadie nos ha regalado nada ni nos ha facilitado nada", afirmó con determinación.

A pesar del golpe recibido, Lilia no perdió la esperanza y aseguró que enfrentará esta situación con más fuerza y nuevas estrategias. "No importa, ahora venimos con más fuerzas y con la ayuda de Dios sabemos que todo nos va a salir bien", concluyó.

El testimonio de esta joven mexicana generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde sus seguidores le han expresado apoyo y aliento para no rendirse ante esta adversidad.

La historia también ha despertado un debate sobre las dificultades que enfrentan los emprendedores en Cuba, especialmente aquellos que dependen de su esfuerzo personal y de recursos propios para sacar adelante sus negocios.

Algunos usuarios le brindaron recomendaciones para mejorar la seguridad de su negocio. "Hola, te sugiero poner cámaras de seguridad y alarmas en puertas y ventanas, conozco a personas que las instalan de manera segura", comentó un usuario.

Sin embargo, otros comentarios reflejaron una visión más crítica de la situación en Cuba: "Dioooss, es que en Cuba no vale la pena hacer nada, no hay ley. Si no te lo roba el pueblo, te lo quita el gobierno", expresó otro usuario.

Otro comentario agregó: "Eso es lo que pasa por querer ir a vivir para Cuba". Estas reacciones evidencian la polarización en las opiniones y el desencanto de muchos ante las condiciones actuales de seguridad y apoyo al emprendimiento en la isla.

Un contexto preocupante: Aumento de la inseguridad y robos en Cuba

La situación de Lilia Ortiz no es un caso aislado; forma parte de una preocupante tendencia que afecta a numerosos emprendedores en la isla. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2024 se registró un incremento del 232% en los robos respecto al año anterior, con un promedio de 3.6 delitos diarios en el segundo semestre del año.

Este aumento de la criminalidad ha dejado a muchos negocios privados en una situación vulnerable. Por ejemplo, en marzo de 2025, el negocio de una manicurista en La Habana fue saqueado por completo, llevándose todos sus productos y dejándola sin medios para continuar su labor.

Además, las medidas gubernamentales han añadido presión al sector privado. Entre julio y septiembre de 2024, el régimen cubano impuso multas por más de 348 millones de pesos a micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), tras detectar más de 127,000 violaciones de precios.

En este contexto, la historia de Lilia Ortiz resalta la resiliencia de los emprendedores cubanos, quienes, a pesar de las adversidades, continúan luchando por mantener sus negocios y contribuir a la depauperada economía local.

