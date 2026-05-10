Policía captura a prófugo de la justicia mientras delinquía en la ciudad de Camagüey

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La policía detuvo a un hombre que estaba prófugo de la justicia y fue sorprendido delinquiendo en el reparto Salomé de la ciudad de Camagüey, según una fuente oficial.
El individuo era «buscado activamente por las autoridades» y durante operativos de vigilancia fue descubierto «cometiendo delitos», de acuerdo con la información publicada en el perfil «Verdades a Través del Móvil» en Facebook, vinculado al Ministerio del Interior (Minint). El detenido fue puesto a disposición de los tribunales, aseguró la nota.
Las autoridades no revelaron el nombre del capturado, los delitos que cometía en el momento de su arresto ni los antecedentes por los que estaba prófugo.
El patrón de la comunicación oficial consiste en anunciar capturas exitosas sin rendir cuentas sobre cómo los presos o autores de hechos delictivos lograron fugarse ni qué fallas del sistema lo permitieron.
La publicación celebró la acción de la policía con el habitual estilo triunfalista del oficialismo: «La actuación demuestra el trabajo constante de nuestras fuerzas del orden para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley. Por un Camagüey más seguro es la premisa de una policía que actúa sin descanso».
Sin embargo, la captura se produce en un contexto de creciente inseguridad en Camagüey. En abril, en una misma semana, dos mujeres fueron atacadas con armas blancas cerca de la Terminal de Ferrocarril, para robarles sus bicicletas.
Un trabajador fue asesinado a balazos en Esmeralda, Camagüey, durante un intento de robo, mientras custodiaba un almacén de alimentos.
En el propio reparto Salomé, un incidente violento sacudió a la comunidad en agosto de 2024: un joven de 23 años fue asesinado a puñaladas por un hombre que estaba en pase carcelario por un crimen previo y huyó tras el ataque.
En el último año, se han registrado múltiples fugas de presos de cárceles de distintas provincias. En diciembre pasado, la policía de Camagüey capturó en una «operación relámpago» a un recluso fugado de la Unidad Abierta La Empresita, localizado gracias a denuncias de vecinos.
Ese mismo mes, un preso prófugo de la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, fue capturado en Guantánamo mientras participaba en un sacrificio ilegal de ganado mayor.
A nivel nacional, la crisis de seguridad pública no da tregua. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana -organización independiente- documentó 2,833 crímenes verificados en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con los robos como delito predominante: 1,536 casos, un aumento del 479% desde 2023.
Aproximadamente el 20% de los efectivos policiales ha abandonado el cuerpo en el último año, debilitando la capacidad de respuesta institucional ante una criminalidad que no deja de crecer bajo 67 años de dictadura.
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y la actuación policial en Camagüey, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue capturado un prófugo en Camagüey?
El prófugo fue capturado mientras delinquía en el reparto Salomé de Camagüey. Las autoridades lo arrestaron durante un operativo de vigilancia, aunque no revelaron detalles sobre su identidad o los delitos cometidos. Este caso resalta las fallas en la seguridad penitenciaria y el problema creciente de la criminalidad en la región.
¿Qué problemas de seguridad enfrenta actualmente Camagüey?
Camagüey enfrenta una creciente ola de inseguridad con robos y ataques violentos. En abril, dos mujeres fueron atacadas con armas blancas cerca de la Terminal de Ferrocarril, y en 2025 un trabajador fue asesinado durante un intento de robo. Estos incidentes reflejan un aumento en la criminalidad y una respuesta insuficiente por parte de las autoridades.
¿Cómo está afectando la criminalidad a la población en Cuba?
La criminalidad en Cuba ha aumentado significativamente, con un incremento del 115% en delitos verificados en 2025 respecto al año anterior. Los robos son el delito más frecuente, y la inseguridad ha generado alarma y desconfianza en la población, que a menudo se siente desprotegida y recurre a la justicia por mano propia.
¿Qué medidas ha tomado la policía para combatir la delincuencia en Camagüey?
La policía en Camagüey ha llevado a cabo operativos de vigilancia para capturar a delincuentes y prófugos. Sin embargo, la efectividad de estas acciones se ve cuestionada por la falta de transparencia en el sistema de justicia y las recurrentes fugas de presos, lo que pone en evidencia las debilidades del sistema penitenciario cubano.
¿Qué factores contribuyen al aumento de la criminalidad en Cuba?
La crisis económica y la falta de oportunidades son factores clave que han contribuido al aumento de la criminalidad en Cuba. La situación económica se ha deteriorado significativamente, lo que ha llevado a un incremento en los delitos por subsistencia y ha debilitado la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden, agravando aún más la inseguridad en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.