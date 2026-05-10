Policía captura a prófugo de la justicia mientras delinquía en la ciudad de Camagüey

Vídeos relacionados:

La policía detuvo a un hombre que estaba prófugo de la justicia y fue sorprendido delinquiendo en el reparto Salomé de la ciudad de Camagüey, según una fuente oficial.

El individuo era «buscado activamente por las autoridades» y durante operativos de vigilancia fue descubierto «cometiendo delitos», de acuerdo con la información publicada en el perfil «Verdades a Través del Móvil» en Facebook, vinculado al Ministerio del Interior (Minint). El detenido fue puesto a disposición de los tribunales, aseguró la nota.

Captura de Facebook/Verdades a Través del Móvil

Las autoridades no revelaron el nombre del capturado, los delitos que cometía en el momento de su arresto ni los antecedentes por los que estaba prófugo.

El patrón de la comunicación oficial consiste en anunciar capturas exitosas sin rendir cuentas sobre cómo los presos o autores de hechos delictivos lograron fugarse ni qué fallas del sistema lo permitieron.

La publicación celebró la acción de la policía con el habitual estilo triunfalista del oficialismo: «La actuación demuestra el trabajo constante de nuestras fuerzas del orden para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley. Por un Camagüey más seguro es la premisa de una policía que actúa sin descanso».

Sin embargo, la captura se produce en un contexto de creciente inseguridad en Camagüey. En abril, en una misma semana, dos mujeres fueron atacadas con armas blancas cerca de la Terminal de Ferrocarril, para robarles sus bicicletas.

Un trabajador fue asesinado a balazos en Esmeralda, Camagüey, durante un intento de robo, mientras custodiaba un almacén de alimentos.

En el propio reparto Salomé, un incidente violento sacudió a la comunidad en agosto de 2024: un joven de 23 años fue asesinado a puñaladas por un hombre que estaba en pase carcelario por un crimen previo y huyó tras el ataque.

En el último año, se han registrado múltiples fugas de presos de cárceles de distintas provincias. En diciembre pasado, la policía de Camagüey capturó en una «operación relámpago» a un recluso fugado de la Unidad Abierta La Empresita, localizado gracias a denuncias de vecinos.

Ese mismo mes, un preso prófugo de la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, fue capturado en Guantánamo mientras participaba en un sacrificio ilegal de ganado mayor.

A nivel nacional, la crisis de seguridad pública no da tregua. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana -organización independiente- documentó 2,833 crímenes verificados en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con los robos como delito predominante: 1,536 casos, un aumento del 479% desde 2023.

Aproximadamente el 20% de los efectivos policiales ha abandonado el cuerpo en el último año, debilitando la capacidad de respuesta institucional ante una criminalidad que no deja de crecer bajo 67 años de dictadura.