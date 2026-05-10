Detienen a hombre que arrancaba bloques de antigua sede universitaria en Cárdenas, Matanzas

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Un hombre fue detenido recientemente en Cárdenas mientras arrancaba bloques de una antigua sede universitaria, en medio de crecientes denuncias ciudadanas sobre saqueos, abandono estatal y aumento de la criminalidad en la provincia de Matanzas.

El hombre, identificado como Yoan Jiménez Hernández, fue capturado mientras arrancaba bloques de cemento de la antigua sede universitaria "Aida Pelayo", en la ciudad de Cárdenas, informó este sábado la página en Facebook el perfil oficialista Con Todos La Victoria, asociado al Ministerio del Interior.

Captura de Facebook/Con todos la victoria

La propia publicación oficial describió la escena con tono irónico. "El tipo estaba zafando algunos bloques como si fueran piezas de Lego, armado con una guataca y una mandarria", describió, al tiempo que dejó en evidencia el nivel de deterioro y vulnerabilidad de instalaciones estatales abandonadas o sin vigilancia efectiva.

Según la fuente, Jiménez fue detenido en el acto y puesto a disposición de la Justicia. Las autoridades acompañaron la información con el habitual lema de "¡Frente al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, TOLERANCIA CERO!", una consigna que contrasta con las constantes denuncias ciudadanas sobre el avance del saqueo y la criminalidad.

Los comentarios a la publicación mostraron que el caso dista mucho de ser aislado. Vecinos denunciaron que el robo sistemático de bloques y materiales de construcción afecta escuelas, áreas deportivas y otros espacios públicos en distintos municipios de matanceros.

La vecina Elia Rosa Faz García señaló que la cerca perimetral de la escuela primaria Oscar Rodríguez, en Minerva y Línea, también ha perdido bloques, "un lugar que por el tráfico es muy necesario para nuestros niños".

Desde Jovellanos, Damarys Rosa Fernandez Mesa alertó que el deterioro urbano avanza sin freno. "En el terreno deportivo de Horacio ya no queda bloque, noche por noche lo están desmantelando", apuntó.

Otros comentarios apuntaron directamente a la inacción policial. Rosa Amelia Cabrera Gomez criticó que los agentes "se encuentran cerrados dentro de las unidades comiendo, durmiendo" y que jueces y fiscales actúan con impunidad.

Marlene Blazquez resumió el patrón. "No hay nada que se cierre y a los pocos días le caen los pica piedras y acaban con todo", ilustró.

Por su parte, Bárbara De Armas resumió el sentir de muchos ciudadanos ante el caso: "Con esos descarados. Tolerancia cero. Castigo duro".

La percepción ciudadana de desamparo coincide con un contexto de criminalidad creciente en Matanzas. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), la provincia registró 503 delitos verificados en 2025, la cifra más alta del país, por encima de Granma, La Habana y Santiago de Cuba.

A nivel nacional, el OCAC documentó 2,833 delitos en 2025, un aumento de 115 % con respecto a 2024 y de 337 % frente a 2023. Los robos fueron el delito predominante con 1,536 casos, un incremento de 479 % desde 2023.

Cárdenas acumula una cadena de hechos delictivos en los últimos meses. En abril, tres jóvenes encapuchados asaltaron a mano armada una fábrica de helados en la ciudad.

En mayo, fue detenido un sospechoso por el crimen de un joven trabajador al que también le robaron su coche de tracción animal, mientras que en febrero, un robo en plena luz del día desató indignación en redes sociales.

El saqueo de materiales de construcción de edificios estatales responde a la escasez extrema que vive la población cubana. Con 89 % de los cubanos en situación de pobreza extrema, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y ante la imposibilidad de acceder a materiales de construcción por vías legales, muchos recurren al desmantelamiento de inmuebles abandonados o en desuso.