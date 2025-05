Camionero cubano encuentra dispositivo oculto en su camión en EE.UU. y los comentarios se salen de control

El camionero cubano Yonder Rosell, residente en Estados Unidos y usuario activo en la red social TikTok (@yonderrosellsalle0), encendió las alarmas tras publicar un video en el que denuncia haber encontrado un extraño dispositivo oculto en su camión.

El hallazgo generó una oleada de especulaciones en redes sociales y dejó entrever un creciente sentimiento de inseguridad entre los conductores del gremio.

Rosell relató que el objeto estaba pegado al vehículo. Sospecha que se trata de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), pero su empresa le aseguró que no lo colocaron como parte de la localización habitual, ya que utilizan otra tecnología para el monitoreo de rutas.

“Lo encontré pegado debajo del camión, no sé quién lo puso ni cuándo”, contó en el video, mientras mostraba el artefacto a sus seguidores. Explicó que su única parada durante la noche fue en un área de descanso, lo que lo llevó a suponer que allí alguien pudo haber colocado el dispositivo sin su consentimiento.

Una lluvia de comentarios sin filtro

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios advirtieron sobre posibles actividades ilícitas: “Brother te montaron droga y la están rastreando”, “Revisa la carga, está premiada”, “Te iban a asaltar, seguro te salvaste”, alertaban varios seguidores.

Otros, en cambio, apuntaron en una dirección más íntima y humorística: “Esa fue tu mujer”, “Tu esposa te sigue”, “La suegra sospechó algo raro”, decían algunos internautas entre carcajadas.

Entre las teorías más creativas hubo quien incluso bromeó con un posible espionaje político: “TRUMP te está rastreando” o “Ese fue un hotshot (camionero autónomo) que todavía debe el tráiler y lo pegó en el tuyo”.

Ante las múltiples dudas y sugerencias, Rosell respondió que “tiró el GPS por la ventana” y, cuando le insinuaron que podría haber sido su pareja, contestó entre risas: “También puede ser”.

¿Por qué no llamó a la policía?

En los comentarios hubo quienes le sugirieron reportar el hecho a las autoridades, pero el camionero dio una respuesta que mezcla resignación, crítica y sentido común.

“Si llamo a la policía y no hablo inglés, me dirá: ‘No mijo, usted se va con el que puso el GPS y con el camión. Usted se va preso porque usted no speak English’”.

Sus palabras cobran aún más relevancia en medio del debate generado por la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que exige a todos los camioneros demostrar competencia en inglés para poder operar legalmente en el país.

La medida, según la Casa Blanca, busca mejorar la seguridad vial al reducir los problemas de comunicación entre conductores y autoridades.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación Nacional de Camioneros calificaron la disposición de “discriminatoria y populista”, señalando que afectará a decenas de miles de camioneros inmigrantes, entre ellos una comunidad cubanoamericana significativa que ve en esta industria un camino hacia la estabilidad económica.

Una comunidad en la mira

Se estima que entre 20,000 y 25,000 camioneros de origen cubano están actualmente activos en Estados Unidos. Muchos, como Yonder Rosell, comparten vivencias a través de las redes, convirtiendo sus cabinas en hogares móviles y puntos de conexión con una audiencia cada vez más atenta.

El caso recuerda al del camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos, quien fue condenado inicialmente a 110 años de prisión por un accidente fatal en Colorado, sentencia luego reducida a 10 años tras una fuerte presión pública. Aguilera-Mederos tampoco hablaba inglés y necesitó un intérprete durante su interrogatorio.

Ahora, con una orden presidencial que impone un idioma obligatorio, miles de choferes como Rosell enfrentan no solo los peligros de la carretera, sino también nuevas barreras institucionales que podrían dejarlos fuera de servicio por no pasar una prueba de inglés.

En tanto, el misterioso dispositivo encontrado en el camión de Rosell sigue siendo un enigma, entre bromas, sospechas y advertencias. Su historia ha puesto en el centro del debate las vulnerabilidades y desafíos de los camioneros inmigrantes en EE. UU. y el nuevo reto de dominar el idioma oficial.

