Hija de Maykel Osorbo abandona Cuba con su madre: "Rumbo a tierras de libertad"

Jade de la Caridad, hija del activista, rapero y preso político cubano Maykel "Osorbo" Castillo, logró salir de Cuba junto a su madre y se encuentra rumbo a tierras de libertad.

El rapero cubano El Funky compartió en su cuenta de Facebook la noticia. La salida de la niña y su mamá es un alivio para muchos que han seguido de cerca el caso de Osorbo, preso en la isla desde mayo de 2021.

El año pasado, Jade conmovió a muchos cubanos al dirigirse a los miembros de la Cumbre de las Américas en un emotivo video, solicitando ayuda para la liberación de su padre.

"Me dirijo a ustedes, aunque no los conozca. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción", decía la niña en su mensaje. "Él no ha hecho nada, por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho y lo extraño, por favor", añadió mientras se llevaba las manos al corazón.

Maykel Osorbo, conocido por su participación en la canción "Patria y Vida", ha sido un símbolo de resistencia y lucha contra el régimen cubano.

Actualmente enfrenta una condena de 10 años de privación de libertad, por supuestos cargos de atentado y desórdenes públicos, tras un juicio que muchos consideran una represalia por su activismo.

La noticia del escape de Jade y su madre de las garras del régimen, ofrece un rayo de esperanza y refuerza la determinación de quienes continúan abogando por la libertad de los presos políticos en Cuba.

Organizaciones internacionales y colegas de Osorbo siguen demandando su liberación inmediata e incondicional, y este nuevo desarrollo revitalizará sus esfuerzos.