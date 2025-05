Lo que comenzó como un live en TikTok terminó en un momento tenso y preocupante para Claudia Artiles. La influencer cubana denunció en sus redes sociales que recibió amenazas dirigidas a su hijo Marlon, de dos años, durante una transmisión en vivo. El pequeño se ha ganado el cariño de muchos seguidores, pero eso no ha impedido que personas malintencionadas traspasen límites.

A través de sus historias en Instagram, la joven mamá fue muy clara: no va a permitir ataques hacia su hijo. “Mucho ojo a las amenazas con respecto a mi hijo... cuando ya tú te refieres a una amenaza, estamos hablando en otro idioma, y la denuncia va”, advirtió. Contó que los mensajes llegaron incluso a su número privado, lo que aumenta la gravedad del asunto. Aunque no dio nombres, aseguró que ya sabe quién fue y que tomará acciones legales.

La influencer también aprovechó el momento para dirigirse a las páginas de farándula cubana. Les dejó un mensaje contundente: pueden opinar de ella, pero con su hijo no se metan. “De mí digan lo que quieran... no me interesa aclararles nada a ustedes, porque ustedes no son familia mía ni pagan mis billes”, escribió, dejando claro que no va a entrar en el juego de responder críticas personales.

Además, fue más allá y advirtió que si vuelve a recibir amenazas similares, hará responsables a las páginas que difundan contenido que se meta con su vida personal. “Las hago responsables a todas ustedes, porque yo no me meto con nadie. Hago mi vida pública, sí, pero no me meto en la tuya”, expresó, marcando un límite firme con quienes cruzan la línea del respeto.

Desde hace un tiempo, Claudia Artiles ha sido blanco de críticas por su relación con el activista Jorge Batista, conocido como Ultrack. Sin embargo, lejos de ocultarse, ha respondido con seguridad y orgullo por su rol como madre.

