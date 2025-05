Seidy La Niña desvela cuánto ganó en OnlyFans en solo un día y enciende las redes: "Mami, ayuda a las emprendedoras"

La cantante cubana Seidy La Niña volvió a sacudir las redes sociales, esta vez no por una nueva canción, sino por revelar públicamente cuánto dinero ganó en OnlyFans en apenas 25 horas y media.

El monto, según ella, 19,960 dólares, cifra que dejó boquiabiertos a miles de sus seguidores y desató un aluvión de comentarios en Instagram.

“Esto me parece loco. ¿Se los enseño? Uf, yo creo que nunca he visto tanto dinero de una vez”, dijo la artista mientras mostraba su pantalla de ganancias.

“De verdad ustedes piensan que yo tengo ganas de volver a coger un micrófono en mi vida”, añadió entre risas, dejando claro que su futuro podría estar más ligado a la plataforma de contenido exclusivo que a los escenarios tradicionales.

Fiel a su estilo irreverente, Seidy bromeó incluso con rebautizar la página como CuliFans, y afirmó que si vuelve a usar un micrófono será para hacer un concierto en esa plataforma. “Seidy La Niña cantan por primera vez enseñando su papayé a la mesié. Caballero qué reina del reparto, qué cosa, qué música. La reina de OnlyFans y no pienso discutirlo con nadie”, asegura en el video.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas usuarias le pidieron hasta consejos para replicar su éxito en la plataforma, otras aseguran que todo es una mentira de Seidy para hacer contenido y hay quienes le piden que no deje su carrera en la música.

“Has un vídeo explicando el paso a paso. Mami, ayuda a las emprendedoras”; “No mi amor tienes que seguir dando guerra porque usted es una artista. Está el OnlyFans pero tu carrera primero”; “Aquí lo único que cambió es el tipo de micrófono y si con ese te va mejor, pues échale ganas y sigue pa’ lante que las opiniones salen sobrando”; “Mi amor usted estaba dejando pasar esa plata”; “Que yo fuese más joven a ver si no me la hago”; “Pero yo pensaba que cantabas por pasión (el dinero es importante lo sé) pero me gustabas como artista”; “Tú canta con la papaya si quieres, pero no dejes de hacerlo y facturar”; “El CuliFans le dio más que la música”; “¡Lo que dices es mentira! Y a la gente no se le engaña así por más publicidad que te quieras hacer. En OnlyFans se gana dinero y mucho, pero en la captura de pantalla que muestras se ve claramente que la fecha en la que recaudaste el dinero es de abril 11 a mayo 11. Un mes, la gente es ciega”, opinaron algunos en los comentarios.

Desde su perfil en OnlyFans, que mantiene bajo su nombre promete mostrar su “parte más oscura” a quienes se suscriban por 15 dólares al mes.

Captura OnlyFans / Seidy La Niña

En la imagen de portada aparece posando en lencería negra con medias de red, en una estética provocadora que combina con su nuevo enfoque artístico. También enlaza sus otras redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram, consolidando su estrategia como figura multifacética.

