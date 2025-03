"Cuándo esta va a salir del clóset": Le dicen a Seidy La Niña y así respondió

Seidy La Niña no deja pasar ni una y esta vez le cerró la boca a un seguidor que cuestionó su orientación sexual con un comentario fuera de lugar.

Todo ocurrió en un post que compartió la artista sobre su celebración de cumpleaños, en el que se le veía disfrutando junto a varias amigas y bailarinas en un centro nocturno.

Entre las muchas felicitaciones que recibió, un usuario soltó este comentario: “Asere cuándo esta va a salir del clóset, sal ya deja la intriga tú sabe que te gustan las papayas”, dando a entender que la cantante debía hablar públicamente sobre su vida personal.

Captura Instagram / Seidy La Niña

Lejos de ignorar el comentario, Seidy respondió con la actitud irreverente que la caracteriza: "Que no te gustó... NO ME IMPORTA", utilizando una de las frases de su exitoso tema "Wawawa".

Pero ahí no quedó la cosa. Como si no fuera suficiente con su respuesta contundente, la artista acompañó su contestación con un video en el que, fiel a su estilo, se puso a mover la cintura al ritmo de la misma canción, dejando claro que sigue haciendo lo que le da la gana sin importar las críticas.

Captura Instagram / Seidy La Niña

La reacción de Seidy fue aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes destacaron su seguridad y le recordaron que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre su vida privada.

“Bien por ella, que haga lo que le guste, mejor así sin ventilar su vida privada y teniendo a varios y varias confusos”; “Ella hace y vive su vida como quiere, y cada quien es feliz a su manera. Bendiciones mi Seidy linda”; “Asere la que puede, puede”; “Si le gusta ella lo hace con el de ella no se lo pide prestado a nadie pero además es digna de admirar que no vive reprimida por lo que le gusta”; “Quien sufre por si es o no es dejen que ella viva su vida como mejor le guste con él o con ella”, escribieron algunos de sus fans.

