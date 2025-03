Seidy La Niña responde a críticas por cantar en inglés después de La Diosa

Seidy La Niña estrenó un nuevo tema titulado “Queen” en el que canta en español e inglés, y las críticas no tardaron en aparecer en sus redes.

Algunos le cuestionaron a Seidy porque se atreviera a cantar en inglés luego de que La Diosa lo hiciera y generara una gran polémica al respecto.

“¿Primera vez en inglés? ¿Quién lo hizo hace poco que no me acuerdo?”, escribió una de sus seguidoras en los comentarios a un post.

La cantante cubana no tardó en responder a la crítica con un video cantando justamente un fragmento de este tema en inglés.

“A mí no me importa quién lo hizo, a mí no me importa quién lo está haciendo, a mí no me importa quién lo hará, aquí lo importante es que yo lo estoy haciendo, ah y lo estoy haciendo bien”, aseguró Seidy.

“No obstante, te invito a que vayas a mi canal de YouTube y veas en qué año fue mi primer tema en inglés, de igual manera recuerda algo, no tengas miedo a atreverte a hacer cosas diferentes porque muchos lo hicieron o porque hay otros que quieren hacerlo, como lo haces tú nadie lo va a hacer porque la originalidad es mejor que la perfección”, agregó la artista.

Si todavía no has escuchado a Seidy cantando en inglés, aquí te compartimos el videoclip de “Queen”:

