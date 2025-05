Seidy La Niña dice que Otaola se suscribió a su OnlyFans: "Yo sabía que lo tuyo era amor"

La cantante cubana Seidy La Niña sorprendió a sus seguidores este lunes al decir públicamente que el influencer Alexander Otaola, con quien ha tenido varios encontronazos en redes, se habría suscrito a su cuenta de OnlyFans.

“Yo sabía que lo tuyo era amor. Ya puedes ver mi lado oscuro. Nuevo subscriptor en mi página azul”, escribió Seidy en una publicación en Instagram, acompañando el mensaje con una captura de pantalla donde aparece el nombre del polémico influencer entre sus recientes suscriptores.

La imagen difundida muestra un perfil con el nombre “Alexander OtaH...” con el mensaje “suscritos a su perfil”, típico de la plataforma OnlyFans, lo que ha desatado risas y comentarios entre los seguidores de la cantante que se preguntan si realmente el influencer estará dispuesto a pagar 15 dólares cada mes para ver el contenido de Seidy.

Otros, sin embargo, opinan que es falso y solo se trata de una estrategia de Seidy para llamar más la atención sobre su perfil en la paginita prohibida.

“Bloquéalo porque va a sacar lo que hay ahí gratis en su programa y no me parece”; “A lo mejor quiere aprender movimientos”; “Si fuera él no ponía mi nombre”; “Este tipo con tal de tener de qué hablar hace lo que sea”; “Eso es fake Seidy porque las letras dicen UF no AO que es lo que debería de ir por el nombre eso no coincide”; “Que promiscua Miriam ahorita se abre uno”; “Ese no es él eso es fake, Otaola es sin H”; “Él es fanático a ti lo que no lo quiere aceptar”, comentaron algunos internautas.

Desde que Seidy anunció que se había creado una cuenta en OnlyFans ha dado mucho de qué hablar en las redes, sobre todo después de que mostró sus ingresos en apenas un día.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Seidy La Niña y Alexander Otaola