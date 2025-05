¿Abandona la música para dedicarse a OnlyFans? Seidy La Niña responde a quienes le piden no dejar los escenarios

La cantante cubana Seidy La Niña ha generado un intenso debate entre sus seguidores tras dejar entrever que podría apartarse de la música para concentrarse en su carrera como creadora de contenido en plataformas como OnlyFans.

“No te alejes del escenario porque fue lo que te llevó al éxito actual. No te dejes engañar por el dinero momentáneo”, fue el comentario de una fan preocupada que reflejó el sentir de muchos que temen verla abandonar los micrófonos.

Ante las numerosas reacciones, la artista decidió aclarar su posición a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde reveló los motivos que la han llevado a considerar un cambio radical en su vida profesional.

“En mi vida he tenido que tomar pocas decisiones difíciles y esta es una de ellas. Mucha gente me pregunta por qué no puedes llevar las dos cosas al mismo tiempo, pero es que en la música he tenido muchas decepciones, demasiadas traiciones”, confesó con total sinceridad.

La cantante también se refirió al alto precio emocional que implica su carrera musical: “Mucha gente dice ‘ay qué rico, qué felicidad’, pero no saben realmente el estrés que uno vive y lo que se vive detrás de cámara, detrás de una pantalla”.

En su declaración, Seidy dejó claro que su bienestar emocional es ahora su prioridad: “Yo prefiero escoger mi tranquilidad, mi felicidad y mi paz mental, espero que me entiendan, me apoyen y siempre me quieran”.

“Escoger tu paz mental… también es triunfar”, escribió junto a su publicación en Instagram, desatando una ola de reacciones divididas entre el apoyo y la nostalgia por su posible adiós a la música.

Aunque no ha confirmado oficialmente que se retirará por completo de los escenarios, sus palabras sugieren un cambio de rumbo en su vida artística, marcado por la búsqueda de estabilidad emocional y económica en otros espacios.

