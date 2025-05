Hallel Génesis habla de su ruptura con Tekashi 6ix9ine: "Lástima es el único sentimiento que tengo por él"

Hallel Génesis se había mantenido bastante discreta sobre su ruptura con Tekashi 6ix9ine, aunque en una ocasión dijo que habían terminado bien, en una entrevista reciente con el puertorriqueño Molusco desveló que no todo fue viento en popa como se pensó en un inicio.

“Decidimos separarnos porque había cosas que yo no iba a tolerar y creo que él tampoco estaba dispuesto a pararlas, entonces básicamente yo dije vamos a terminarlo y terminamos súper bien, yo creía”, confesó la cantante.

Sin embargo, no todo fue color de rosa tras la separación: “No sé qué pasó que empezó a hacer cosas que yo dije esto no lo puede hacer una persona normal”.

Después de haber terminado, Hallel se enteró de que Tekashi le escribió a una amiga cercana para crear contenido con ella, “quemándole el teléfono”, asegura la cantante: “No sé cuántas llamadas perdidas y decirle ‘vamos a vernos en una discoteca que alguien nos tire una foto de atrás para crear contenido’. Ella le dijo que no, y él le dijo ‘dime dónde tú estás que me voy a aparecer con carteras Chanel’, y obviamente no se le dio. Yo lo que digo es por qué tú le haces eso a una persona con la que terminaste bien y que nunca fue mala contigo, al contrario”.

Hallel cree que lo que quiso Tekashi fue hacerla sentir mal y a la pregunta de si sintió celos en ese momento respondió con todo: “Para nada, me dio lástima, es el único sentimiento que tengo por él. Me dio lástima porque eso no lo hace una persona feliz, digo yo. Pensé llamarlo, decirle de todo, pero dije no”.

Cuando le preguntaron si llegó a amar a Tekashi, Hallel no tardó en responder: “Lo quise mucho, amar yo creo que es una palabra muy fuerte, lo quise muchísimo, amar tú se lo dices a tu mamá, a tu esposo”.

Hallel estrenará este viernes una canción que dijo en la entrevista está dedicada a Tekashi y en la que según el adelanto no parece quedarse con nada por dentro.

No obstante, en la conversación con Molusco no todo fue malo sobre su relación con el rapero, Hallel contó cómo fueron los inicios de su romance y dijo sentirse muy agradecida por la ayuda que recibió de él para su carrera en la música.

Preguntas frecuentes sobre la ruptura entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine