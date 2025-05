Bruce Springsteen arremete contra Trump y el presidente de EE.UU. responde con insultos al cantante

Vídeos relacionados:

Bruce Springsteen, ícono del rock estadounidense, ha comenzado su gira europea Land of Hope and Dreams con un poderoso mensaje político desde el escenario de Manchester, Inglaterra.

Fiel a su estilo, “The Boss” no se limitó a interpretar su repertorio clásico, sino que convirtió su primer concierto en un alegato a favor de la democracia, la justicia social y los valores que, según él, están siendo amenazados por la administración de Donald Trump.

Lo más leído hoy:

Nada más subir al escenario, el cantante se dirigió a sus seguidores para advertir que su país atraviesa “tiempos peligrosos”, con un gobierno que describió como “corrupto, incompetente y traidor”.

En un discurso cargado de intensidad emocional y compromiso social, Springsteen llamó a defender los valores democráticos y a alzar la voz contra lo que considera un giro autoritario en la política estadounidense.

“Estamos aquí esta noche para invocar los ricos poderes del arte, de la música, del rock and roll… en tiempos peligrosos”, afirmó Springsteen, entre sombras, antes de iniciar el concierto.

Defensa de los derechos humanos y ataque a las políticas de Trump

Durante el espectáculo, Springsteen se detuvo en varias ocasiones para reflexionar sobre la situación de Estados Unidos bajo el nuevo mandato de Trump.

Acusó al Ejecutivo de erosionar las libertades fundamentales, atacar la libertad de expresión, deportar migrantes sin debido proceso y abandonar a los aliados internacionales del país mientras respalda a dictadores.

“Somos tú y yo. Somos el último control del poder cuando todo lo demás ha fallado. La unión de las personas alrededor de valores comunes es lo único que se interpone entre la democracia y el autoritarismo”, explicó el artista, mientras se colocaba su característica armónica.

También denunció los recortes presupuestarios en programas sociales, en particular los dirigidos a los más desfavorecidos y a instituciones educativas que no se alinean con la ideología del gobierno.

“Están abandonando a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte”, sentenció.

Pese al tono combativo de sus intervenciones, Springsteen no dejó de transmitir un mensaje de esperanza al público europeo:

“Sobreviviremos a este momento… Creo en la verdad de lo que el gran escritor James Baldwin dijo: ‘En este mundo no hay tanta humanidad como a uno le gustaría, pero hay suficiente. Recemos’”, concluyó.

La reacción de Trump: Insultos y descalificaciones

La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar. Fiel a su estilo, el presidente arremetió contra Springsteen con un agresivo mensaje publicado en su red social, Truth Social, en el que descalificó al músico tanto en lo personal como en lo profesional.

“Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos. Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical… No es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden”, escribió Trump.

El mandatario fue más allá en sus descalificaciones, asegurando que Springsteen es “tonto como una piedra”, un “rockero reseco con la piel atrofiada”, y le sugirió que “mantenga la boca cerrada hasta que vuelva a EE.UU.”.

Incluso finalizó con una amenaza velada: “¡Entonces veremos qué pasa!”.

Una enemistad de largo recorrido

Las tensiones entre Bruce Springsteen y Donald Trump no son nuevas. Desde la primera candidatura de Trump en 2016, el músico ha sido una de las voces más críticas dentro del panorama artístico estadounidense.

En varias ocasiones ha exigido que el presidente deje de utilizar su emblemática canción Born in the USA en actos políticos, y en 2017 lanzó la canción That’s What Makes Us Great, dedicada expresamente a criticar al entonces presidente, al que calificó como “timador”.