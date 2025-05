Cubana comparte consejo para padres en Estados Unidos con hijos en Cuba: "Cuidado, hay mucha gente mala"

Una joven cubana ha lanzado una advertencia a los padres emigrados en Estados Unidos que tienen hijos en la isla, pidiéndoles que eviten enviarles joyas u objetos de valor, ante el incremento de asaltos a menores de edad.

En un video publicado en TikTok por la usuaria @caliope128, la joven señala que ha estado observando un patrón preocupante en el comportamiento de algunos padres cubanos en el extranjero. "He estado viendo un comportamiento en las personas que están al lado de allá en los Estados Unidos con respecto a los hijos que dejan aquí en Cuba. Algunas personas, no todas, las he visto que llenan a sus hijos aquí de prendas de oro. Sus hijos andan a altas horas de la tarde, altas horas de la noche, llenos de cadenas de oro, llenos de aretes, llenos de todo".

Advierte que esa práctica los convierte en blancos de la delincuencia. "Hay algo que está pasando aquí, que no es un secreto para nadie, que son los asaltos, y están asaltando personas menores de edad, que son los que más andan emprendados", alertó.

La joven instó a los padres a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. "No es que no le vayas a dar a tu hijo un detalle que le guste como una cadena, sino piensa bien lo que vas a hacer, pues puedes estar poniendo a tu hijo en una situación embarazosa, que ponga en peligro su vida".

Además, cuestionó la necesidad de aparentar ante la comunidad. "Ustedes no tienen que demostrarle nada a nadie, ustedes no tienen que demostrarle a la comunidad si ayudan a su hijo o no. Mejor mándenle un combo de comida, eso lo van a agradecer mucho", recomendó.

Para ella, algunos padres usan a sus hijos como medio para exhibir prosperidad. "Muchos padres lastimosamente están en Estados Unidos, tienen a los hijos aquí en Cuba y los llenan de prendas de oro como para enseñarles a los demás, a los vecinos, que ellos tienen a sus hijos aquí muy bien parqueados. Cuidado, porque puedes estar poniendo a tu hijo en la cuerda floja. Hay mucha gente mala, y observan quiénes son los que reciben de allá y quiénes no".

Terminó su mensaje pidiendo responsabilidad: "Toma mi consejo y llámate a la conciencia. Saludos y bendiciones para todos".

Las reacciones al video respaldan la advertencia de la joven. Varios usuarios coincidieron en que los robos a menores se han vuelto frecuentes y manifestaron que prefieren enviar cosas útiles antes que exponer a sus hijos al peligro.

Una usuaria afirmó que su hija tiene prohibido salir con el teléfono “porque hasta por eso asaltan”. Otra madre señaló que no le manda joyas a su hijo porque no quiere “poner la vida de mi hijo en riesgo”. Otros comentarios calificaron el consejo como acertado y agradecieron la reflexión. También se mencionó que “eso siempre ha pasado, pero ahora está peor”, y que muchos niños son presionados a compararse con otros por lo que llevan puesto.

La inseguridad ciudadana en Cuba ha ido en aumento en los últimos años, en medio de una crisis económica que ha incentivado el robo como forma de supervivencia para algunos sectores. Las redes sociales y medios independientes han documentado múltiples denuncias de asaltos, muchos de ellos dirigidos a menores que exhiben artículos costosos como celulares, bicicletas eléctricas o joyas. En este escenario, la preocupación por proteger a los más jóvenes se ha convertido en una prioridad para muchas familias, tanto dentro como fuera del país.