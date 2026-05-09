Cubana en Uruguay al Frente Amplio: "Hay una dictadura, dejen de hablar por nosotros"

La médica y activista cubana Daycee Zamora, residente en Uruguay, publicó un video en Instagram en el que confronta directamente al Frente Amplio (FA) y le exige que deje de hablar en nombre de los cubanos y reconozca que en Cuba existe una dictadura.

"Mi nombre es Daisez Zamora y soy cubana. Vivo en Uruguay desde hace unos cuantos años y hasta el día de hoy no logro comprender por qué la mayor parte de los votantes del Frente Amplio sostienen ese romance ideológico y diabólico que tienen con la dictadura cubana", dice al inicio del mensaje.

Zamora apunta directamente a la postura del partido gobernante, que evita sistemáticamente el término "dictadura" para referirse al régimen cubano y defiende el principio de «autodeterminación de los pueblos».

"¿Qué autodeterminación es la que tenemos nosotros los cubanos? Porque desde hace 70 años los cubanos no podemos elegir qué vestir, qué comer, qué calzar, dónde salir, con quién juntarnos, dónde vivir", afirma con contundencia.

La joven rechaza que políticos y figuras públicas del FA ocupen espacios en radio y televisión nacional para negar la naturaleza del régimen cubano: "Dejen de abogar por nosotros, dejen de ser empresarios de nuestra palabra que nadie se los ha pedido".

Su descripción de la realidad de su patria no deja margen a la ambigüedad: "En Cuba hay una dictadura, una dictadura que es cruel, que es inhumana y que es sangrienta y que tiene a los cubanos exiliados, presos, pasando hambre y viviendo una vida extremadamente miserable desde hace 70 años".

El video llega apenas días después de que el partido gobernante uruguayo saliera en defensa de Cuba y emitiera una declaración formal rechazando las declaraciones del presidente Trump sobre "tomar Cuba", calificándolas de "amenazas de intervención militar que ponen en riesgo la paz del continente".

El FA también protagonizó en marzo una visita a La Habana encabezada por su presidente Fernando Pereira, quien llevó una delegación de unas 650 personas de 33 países y se reunió con Miguel Díaz-Canel. Pereira declaró entonces que la vida de muchos militantes de izquierda ha estado "atravesada por el ejemplo de la revolución cubana".

Zamora no es una voz nueva en este debate.

En abril de 2025, la doctora cubana ya había revelado los abusos de las misiones médicas, denunciando que el régimen retiene más del 80 % del salario de los médicos, les confisca el pasaporte y los condena a ocho años de prohibición de entrada a Cuba si deciden no regresar tras la misión.

Es integrante de Cubanos Libres en Uruguay, organización civil de exiliados cubanos en Montevideo dedicada a la defensa de los derechos humanos en la isla.

Su voz se suma a la de Leydis Aguilera, primera diputada de origen cubano en el Parlamento uruguayo, del Partido Nacional, quien en marzo calificó la visita del FA a Cuba de "turismo de dictadura" y declaró: "Cuba no es el gobierno; Cuba es su pueblo, y el pueblo está sufriendo".

El gobierno anterior de Luis Lacalle Pou también bloqueó la invitación de Cuba a la ceremonia de investidura de Orsi y calificó abiertamente al régimen de dictadura.

Zamora cerró su mensaje con una frase que resume el hartazgo de la comunidad cubana exiliada ante la postura del FA: "Déjenos a nosotros contar nuestra historia y preocúpense por el Uruguay, que hay bastante para resolverlo".