La Cintumbare revela cuánto cobra por hacer promoción en redes sociales: "Mis números son orgánicos"

La influencer cubana conocida como La Cintumbare sorprendió a muchos al revelar cuánto puede llegar a cobrar por hacer promoción en redes sociales desde Cuba.

Durante una entrevista con el youtuber Jesús Cazorla, la creadora de contenido fue directa y sin filtros al hablar de sus tarifas y del alcance real que tiene en plataformas como Instagram y Facebook.

“No estoy haciendo promoción en Cuba, sin subestimar, sé que no me la van a pagar. Yo cobro entre 1,500 y 1,000 dólares de promoción por un mes”, confesó La Cintumbare, afirmando que sus servicios están valorados en cifras nada despreciables para el contexto cubano.

Además, defendió con firmeza la autenticidad de su comunidad digital: “Mis números son orgánicos y allí están mis redes sociales. Por ejemplo, hay muchos influencers, muchos artistas que los ves que tienen 200 mil, 300 mil, 400 mil seguidores. Cuando tú entras a sus estadísticas, entras a sus reels, a sus publicaciones, tienen mil me gusta y 20 mil visualizaciones. Hello, es fake, no puede ser normal que tengas esa cantidad de seguidores”.

Según explicó, la clave de su éxito está en el algoritmo y en la constancia con la que genera contenido viral: “Yo puedo subir una publicidad a la hora que yo quiera y está viral”.

“Mis historias en Instagram o en Facebook las ven muchísimos por eso es el precio”, dijo y aclaró que no puede vivir haciendo publicidad por intercambio y volvió a recalcar que publicidad buena o mala es publicidad.

Con estas declaraciones, La Cintumbare no solo alardeó de sus logros como influencer desde la isla, sino que también puso el foco en la falta de transparencia y el uso de seguidores falsos que, según ella, abunda entre otras figuras públicas del panorama digital cubano.

