Una cubana residente en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras contar que llegó “engañada” a Kentucky y lleva dos meses sin conseguir trabajo. La joven, que usa el nombre @lachina.2025 en la red social, relató que una amiga la convenció de mudarse a Louisville y, confiada, aceptó el cambio. “Mi gente, yo vine para acá para Louisville, Kentucky, engañada. Una amiga me dijo que viniera y como yo no le tengo miedo al cambio, me vine”, dijo en el video.

Según explicó, salió de Miami buscando una vida más económica, pero la realidad le jugó en contra. “En Miami las rentas son altamente carísimas. No hay trabajo tampoco. El trabajo que tenía eran 15 dólares la hora”, comentó. Asegura que no podía pagar sola una renta con ese ingreso.

Sin embargo, el panorama en Kentucky no ha sido mejor. “Llevo dos meses aquí sin trabajo. He aplicado en todas las ferias y factorías. En Walmart, en doscientos lugares. Nada”, lamentó. Su testimonio generó miles de reacciones y abrió un debate entre quienes la critican y quienes intentan ayudarla.

Algunos usuarios le recomendaron buscar empleos como repartidora en Uber Eats o Instacart, o aplicar en almacenes de Amazon. También le sugirieron trabajar en guarderías (daycares), donde podría incluso formarse para obtener certificaciones. Varias personas coincidieron en un punto clave: sin inglés, las opciones son más limitadas.

Junto a las críticas por su ortografía o sus expectativas laborales, también llegaron palabras de aliento. Varios usuarios le recomendaron estudiar inglés desde casa y no rendirse. “El nivel de vida aquí es mucho mejor que en Florida, pero el idioma es clave”, le escribió una cubana que vive en Kentucky desde hace 17 años.

El caso de @lachina.2025 refleja una situación común entre migrantes recién llegados: el choque entre las expectativas y la realidad. Muchos buscan una nueva oportunidad lejos de los altos costos de ciudades como Miami, pero se topan con otros obstáculos, como la falta de empleo, el idioma y la necesidad de construir una red de apoyo desde cero.

