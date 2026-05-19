El abrazo de esta cubana con su abuela en las afueras de un aeropuerto en Cuba te partirá el alma

Un reencuentro de apenas 34 segundos grabado en las afueras de un aeropuerto se convirtió ayer en uno de esos videos que detienen el scroll y aprietan el pecho: una cubana abraza a su abuela con la fuerza de quien sabe lo que cuesta ese momento.

El clip fue publicado en TikTok por la usuaria @rosalia_dieppa_realtor, identificada como Rosalia Dieppa, una agente de bienes raíces de origen cubano activa en redes sociales. La descripción que eligió para acompañar el video lo dice todo: «Por muchos más abrazos que te curan el alma».

En el audio se escucha una voz que grita «¡Levante la mano de Cuba! ¡Uno!», una señal de que el reencuentro ocurre en el seno de la comunidad cubana en el exterior, donde cada abrazo carga con años de distancia y de espera.

Este tipo de imágenes se ha vuelto un fenómeno recurrente en TikTok, impulsado por el éxodo masivo que ha separado a millones de familias cubanas. Entre 2020 y 2024, más de 1.4 millones de cubanos abandonaron la isla, y una estimación académica de la Universidad de Navarra sitúa la cifra total entre 2021 y 2024 en torno a 1.79 millones de personas.

Las consecuencias demográficas son devastadoras: la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reportó que Cuba cerró 2024 con 9,748,007 habitantes, es decir, 307,961 menos que en 2023, con una tasa de decrecimiento de -30.6 por mil habitantes.

Ese vaciamiento tiene un rostro humano muy concreto: abuelas que envejecen solas en la isla mientras sus nietas construyen vida en otro país, sin saber cuándo —ni si— volverán a verse.

El estatus migratorio I-220A, que impide a muchos cubanos en Estados Unidos viajar fuera del país, agrava aún más esa separación. En febrero de este año, una madre con ese estatus envió a su hijo solo a Cuba para que se reencontrara con su abuela, porque ella no podía cruzar ninguna frontera.

Los reencuentros en aeropuertos —con lágrimas, gritos y abrazos que no quieren terminar— se han convertido en el testimonio más honesto del drama humano que vive la diáspora cubana. En abril, el joven Carlos Daniel Ramos publicó su regreso a Cuba tras emigrar a Florida, y el video partió el alma de miles de personas. En marzo, el abrazo de dos amigas cubanas a las afueras de un aeropuerto en México corrió la misma suerte.

El patrón se repite porque el dolor que lo origina también se repite: una dictadura que durante 67 años ha empujado a su pueblo a marcharse, dejando atrás a los que ya no tienen fuerzas para irse.

En mayo, el reencuentro de Zulien Martínez con su hija Carla tras cuatro años de separación generó una respuesta similar en redes. Cada video es distinto. La distancia que hay detrás de cada abrazo, siempre la misma.