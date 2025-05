La influencer cubana Claudia Artiles, pareja del creador de contenido Ultrack, compartió con sus seguidores en TikTok un nuevo proyecto personal: la remodelación del cuarto de su hijo Marlon. En un video que rápidamente se volvió viral, Claudia mostró el estado actual de la habitación y explicó que, aunque su hijo siempre ha tenido su espacio, hasta ahora no se había enfocado en acondicionarlo porque decidió priorizar el cuarto de Victoria y Libertad, hijas de su pareja.

"Ahora nos vamos a enfocar en el cuarto de Marlon. Lo vamos a pintar color crema y le vamos a poner algo de azul", expresó con entusiasmo. "Estoy muy contenta de que va a tener su cuarto. Les iré mostrando el antes y el después, y estén pendientes porque les va a encantar", añadió.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de usuarios de TikTok aprovecharon la publicación para dar su opinión, desatando un intenso debate sobre el orden de prioridades de la influencer. Muchos criticaron que Claudia se enfocara primero en las hijas de Ultrack, sugiriendo que "primero debe estar su hijo" y acusándola de intentar quedar bien con su pareja antes de atender a Marlon.

Comentarios como “Primero es tu hijo, después los ajenos”, “Primero mi hijo, no por quedar bien con el hombre” y “Eso debiste hacerlo antes” se repitieron entre los detractores, quienes cuestionaron que decorara primero la habitación de niñas cuando aún no las conocía en persona. No obstante, el video también recibió un aluvión de mensajes de apoyo que equilibraron la conversación.

Una gran parte de sus seguidores la defendieron con vehemencia, destacando su compromiso por construir una familia unida. “Uno hace las cosas cuando lo siente necesario”, comentó una usuaria, mientras otra escribió: “Cada quien organiza su hogar como puede. Lo importante es que hay amor”. También hubo palabras de aliento como “Miles de bendiciones, Clau. Eres una excelente madre” y “Estoy segura de que quedará hermoso porque tienes buen gusto”.

Al margen del debate, algunos comentarios ofrecieron recomendaciones útiles para el proceso de renovación. Varias personas advirtieron sobre la posible presencia de humedad o moho en las paredes del cuarto, y sugirieron métodos caseros para detectarlos antes de pintar. “Si huele a cueva es moho, y es peligroso. Tómenlo en cuenta”, advirtió una seguidora, que compartió su experiencia personal como alerta preventiva.

Esta no es la primera vez que Claudia genera conversación por sus decisiones familiares. Hace unos meses, mostró el proceso de acondicionamiento del cuarto para las hijas de Ultrack, gesto que también fue cuestionado en su momento. Entonces, se defendió afirmando que lo hacía por cariño y porque deseaba que las niñas se sintieran cómodas y queridas. “Cuando estás con un hombre que trata bien a tu hijo, tú también haces lo mismo con sus hijas”, explicó.

Pese a las críticas, Claudia ha mantenido una actitud firme ante el escrutinio de las redes sociales y continúa compartiendo abiertamente aspectos de su vida familiar. Mientras el debate sobre prioridades como madre e integrante de una familia ensamblada continúa, sus seguidores esperan con curiosidad el resultado final de la transformación del cuarto de Marlon, que para muchos representa más que una remodelación: la construcción de un hogar donde todos los miembros de su familia tengan su lugar.

