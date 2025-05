Milena no se achica con las críticas… ¡las convierte en tendencia! La cubana que se volvió viral en TikTok por su reencuentro familiar en una casa de madera en Cuba vuelve a estar en boca de todos, esta vez gracias a un nuevo video junto a su madre en las playas de Varadero.

La joven, que se identifica como @milenita9712 en TikTok, se encuentra actualmente en Cuba y desde allí compartió un clip que no ha dejado indiferente a nadie. A punto de alcanzar el millón de reproducciones, el video se ha convertido en todo un fenómeno entre los cubanos dentro y fuera de la isla. La escena ya ha sido replicada en memes y parodias, y figuras reconocidas del humor como Ariel Ramos y Kenny Robert no se resistieron a dedicarle videos.

En el video, publicado hace apenas tres días, Milena aparece disfrutando del mar junto a su madre y lanza una frase que ha encendido las redes: “Estoy con mi mamá en las playas de Varadero otra vez, mi gente. ¿Qué tú crees, te gusta? ¿Tienes frío? Mira qué rica está la playa hoy”.

Mientras ambas están en el agua, se nota que la mano de su madre tiembla, lo que muchos interpretaron como un gesto de frío... y ahí nació el chucho.

Un audio viral y una reina del “no coger lucha”

El video no tardó en volverse viral y decenas de personas ya han usado el audio original para hacer sus propias versiones. El tono, el ritmo, la naturalidad… todo en ese momento parece haber calado perfecto en el imaginario popular cubano en redes.

Y si pensaban que Milena se tomaría a mal las bromas, se equivocan. Lejos de molestarse, hizo lo que mejor sabe: reírse de sí misma. Subió una parodia imitando su propio video, dejando claro que tiene autoestima de sobra y cero complejos.

Los comentarios no se hicieron esperar, y son puro oro: “Ella nació pa’ meter presión, no pa’ que le metan presión”, “El bullying le tiene miedo a Milena”, “Milena factura y el resto coopera sin saberlo”, "Ella es super inteligente, esos videos le dan billete a ella y después a varadero de nuevo", "No puedo creer que el video original haya tenido tanto impacto".

Pero más allá del relajo, muchos aplauden su autenticidad. Milena no oculta su realidad, no presume lo que no es, y eso le ha valido el cariño y el respeto de miles. "La mitad de los que se burlan darían lo que fuera por estar diez minutos con su madre", escribió una usuaria. Otro resumió el sentir general: "La gente critica, y ella goza y monetiza".

Milena lo tiene claro: si la vida te lanza memes… hazlos virales. Y si vienen las críticas, que se preparen, porque la presión no la aplasta… la convierte en tendencia.

