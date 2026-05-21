Cubana enseña su «nueva casa millonaria en Cuba» y las redes aplauden: "Está valorada en 1 millón"

Una cubana identificada en TikTok como @rosyshop_1 publicó un video en el que presenta con ironía su «nueva casa millonaria en Cuba», una humilde vivienda rural con techo de paja y madera que describe como si fuera una lujosa mansión.

Mientras narra cada rincón de la propiedad con el entusiasmo de quien muestra una residencia de lujo, la creadora de contenido recorre una casa de campo con cocina exterior, sin televisión y con una mata de palma inclinada como única antena para captar señal telefónica.

«Compré mi primera casa millonaria en Cuba gracias a lo que he ganado con las redes sociales», anuncia al inicio del video, estableciendo desde el primer segundo el tono irónico que sostiene los dos minutos y 25 segundos del contenido.

Entre los «lujos» que destaca, Rosy señala que «lo más caro que tiene la casa es su piso imitación a palma», y explica con detalle el costo de la gasolina para la motosierra necesaria para picar las palmas. El techo, según ella, tiene «una calidad que ni el lobo de los tres cerditos se lo va a poder llevar».

La habitación principal incluye un mosquitero descrito como «de seda» que «no permite que cojas la cicunguña y te protege de un lagartijo que cada rato se pasea por la cama». En lugar de televisor, la casa cuenta con un radio «para escuchar Nocturno porque en este momento ya no existe la televisión».

La cocina está ubicada fuera de la vivienda «para que uno no coja olores extraños», y entre los utensilios disponibles hay «varios instrumentos de trabajo por si te dan ganas de enyugar una yunta de buey». La narradora también menciona la posibilidad de montar una «mi pyme de corticostura» como emprendimiento incluido en la propiedad.

Uno de los momentos más celebrados del video es la presentación del «carro moderno del 2026 marca Toyota», que resulta ser una bicicleta. Para hacer llamadas, la solución es subirse a «esa mata de palma que se inclina», el único punto con cobertura disponible.

El video cierra con una frase que condensa el espíritu de todo el contenido: «mi nueva casa es millonaria porque está la verdadera felicidad».

El humor irónico de Rosy contrasta directamente con el caso de Flor de Cuba, quien cerró la compra de una casa en Miami valorada en más de un millón de dólares el 20 de abril, lograda gracias a sus ingresos en TikTok Shop tras llegar a Estados Unidos en junio de 2024 con solo 200 dólares.

Esa contraposición —la mansión irónica en el campo cubano frente a la propiedad real en Miami— amplifica el impacto emocional del video entre la audiencia cubana, que reconoce en cada detalle la precariedad cotidiana de quienes permanecen en la isla.

El contenido de @rosyshop_1 se inscribe en una tendencia consolidada del humor cubano en redes sociales, donde la ironía funciona como válvula de escape ante una crisis que, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mantiene al 89% de las familias cubanas en pobreza extrema y deja solo al 15% de la población en condiciones de hacer tres comidas al día.