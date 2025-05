El youtuber mexicano Luisito Comunica ha publicado un nuevo video en sus redes sociales para disculparse, una vez más, con los cubanos, tras el impacto que tuvo su reciente contenido sobre comida callejera en La Habana. “Los comentarios que me dejaron lograron romper mi corazón”, expresó con sinceridad. Aunque su intención era mostrar la riqueza de la gastronomía local, terminó recibiendo miles de mensajes de cubanos que nunca han podido probar los platos que él mostró en su canal.

“Una chica incluso me dijo: ‘Gracias a tu video estoy conociendo la gastronomía de mi propio país’. Eso me pegó”, contó Luisito. En su mensaje, reconoció que fue un error no mencionar el contexto de escasez que se vive en Cuba. “Muchísimas personas jamás han probado carne de vaca. Hay tan poco dinero, y tan pocos recursos, que el gobierno tiene que limitar la comida”, explicó, aludiendo a que algunos productos solo se consiguen en el mercado negro, con riesgo de sanciones.

El video, que forma parte de su popular sección “Luisillo el Gordillo”, tenía la intención de entretener y resaltar sabores típicos como el pan con lechón, jugos y dulces callejeros. “Yo grabo estos especiales en todos los países que visito, y normalmente los comentarios son de gente local contenta. Pero en Cuba fueron muy distintos”, dijo. "Fallé al no considerar que en Cuba para muchos comer es un lujo".

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos lo criticaron por no ser más consciente, otros lo defendieron por su voluntad de escuchar y corregir. “Más bien te agradecemos por compartir la realidad de Cuba. No hiciste nada malo”, escribió un seguidor. También se multiplicaron mensajes que denunciaban al sistema cubano como responsable de la crisis, y se repitieron frases como: “En Cuba, comer carne puede llevarte preso” o “La dictadura prohíbe pescar”.

Luisito, por su parte, quiso dejar claro que no está ajeno a lo que vive la isla. "Quiero pedir una disculpa muy sincera a los seguidores de Cuba por no haber sido empático y no haber mencionado esta realidad que es tan importante".

Lejos de esquivar las críticas, Luisito Comunica ha optado por escuchar, reflexionar y rectificar, un gesto poco común en el mundo digital donde la inmediatez suele ir por encima de la sensibilidad. Su video, más allá de una disculpa, ha servido como altavoz de las voces cubanas que, desde hace décadas, viven bajo un sistema que restringe el acceso a lo más básico. Y aunque el youtuber no puede cambiar la realidad de la isla, su alcance ha permitido que millones de personas fuera de Cuba conozcan esa otra cara del país.

