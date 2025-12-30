Amanda Sanz sorprende con su nueva faceta junto a Celle y le dicen: "Es buena, se merece el mundo"

Amanda Sanz no deja de sorprender a sus seguidores. La creadora de contenido cubana, conocida por su autenticidad y sentido del humor, ha estrenado una nueva etapa en redes junto a su pareja, el músico Celle, con quien ha comenzado a compartir videos llenos de bromas y situaciones cotidianas que están arrasando en Instagram y TikTok.

En sus últimas publicaciones, Amanda aparece en escenas de pareja que muchos reconocen como “demasiado reales”: desde preguntas incómodas como “¿Estás conmigo por amor o por dinero?” hasta sketches sobre “Las tres señales de que tu esposa está enojada”. Con ese toque sarcástico que la caracteriza, la influencer ha logrado que miles de usuarios se vean reflejados en sus videos.

Pero lo que más ha llamado la atención es el cambio en la actitud y la energía de Amanda. Sus seguidores no tardaron en aplaudirlo: “Ella es buena, se merece el mundo, cuídala… lo que ella pasó con el impróspero fue malo”, escribió un fan, en clara alusión a su anterior relación con el influencer Ultrack. Otro comentario popular lo resumió en pocas palabras: “Estos videos sí me gustan”, mientras otros destacaban que “Las mejores verdades se dicen en broma”.

Celle, siempre presente en los comentarios con su humor habitual, respondió entre risas a los fans que no paran de bromear con las escenas de pareja: “Solo tres señales, na’ más”, escribió en el clip donde Amanda se muestra “enojada en el supermercado”.

Entre risas, ironías y mucha complicidad, Amanda y Celle han conseguido conectar con su público desde la naturalidad. Sus videos ya acumulan miles de visualizaciones y una avalancha de reacciones que celebran su nueva etapa: “Qué bonita energía”, “Esto sí es amor del bueno” y “Ahora sí se nota que es feliz”, se lee entre los mensajes.

Con su estilo fresco y espontáneo, Amanda Sanz demuestra que no hace falta drama para conquistar las redes: a veces basta con un poco de humor, una buena química y una historia de segundas oportunidades que, esta vez, sí parece ir por el camino correcto.