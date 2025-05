Sale a la luz video completo de conductor cubano de Uber agredido por un pasajero

En las últimas horas se ha difundido un nuevo video que muestra una versión ampliada de la agresión sufrida por Osvaldo Rivera McIntosh, un conductor de Uber que el pasado 3 de mayo fue víctima de un ataque en Charlotte, Carolina del Norte, tras revelar a su pasajero que era cubano.

El sujeto fue finalmente arrestado el 19 de mayo y ha sido identificado como Sean Smith, según dio a conocer Univision.

El individuo ahora deberá enfrentar varios cargos por agresión mediante estrangulación y cuatro cargos por asalto.

En las imágenes ampliadas dadas a conocer ahora se confirma que Rivera McIntosh fue agredido por el sujeto en dos momentos diferentes, algo que reiterado la víctima en reciente entrevista con Progreso Hispano News, un medio de prensa de la ciudad de Charlotte.

Osvaldo Rivera explicó que cuando fue a la casa donde tenía que recogerlo tuvo que esperar un par de minutos porque su pasajero estaba hablando con alguien.

Cuenta que cuando el hombre se subió al auto se dio cuenta que estaba borracho, pero que nunca imaginó lo que pasaría.

Tal como ya se vio en días previos, conductor y cliente se saludaron, el pasajero le preguntó el nombre, le respondió que "Osvaldo", el cliente repitió el nombre con dificultad y acto seguido le preguntó que de dónde era y el respondió que de "Cuba", al cuestionar que hacía en EE.UU. le dijo que "en busca de mejores oportunidades".

Rivera asegura que faltando cinco minutos para llegar a su destino, el pasajero intentó estrangularlo con el cinturón de seguridad.

Tras un momento en que pareció calmarse, volvió a la carga y lo halaba por el pulóver entre gritos de "¡Auxilio!" del cubano, quien finalmente fue auxiliado por un carro de seguridad que circulaba por la zona.

"Horrible, horrible, muy rápido, pero muy fuerte", subrayó el cubano en declaraciones al citado medio.

El cubano aprovechó para expresar que se ha mostrado insatisfecho y decepcionado con la actitud de las autoridades hasta el momento.

“Tuve que ir a la policía varias veces. Nunca me dieron el reporte, nunca me dieron nombre, nunca me dieron un respuesta clara. No tengo un oficial que me llame y me diga algo", se quejó.

"No tengo respuesta de nadie. Totalmente desamparado y nunca pensé sentirme así porque yo soy un trabajador honesto, pago mis impuestos no es para que esto pase solamente por ser latino", concluyó.

En días recientes, Carolina Reyes Pozada, esposa del conductor cubano, lanzó una petición de ayuda a través de la plataforma de recaudación de fondos GiveSendGo con el propósito de reunir 10,000 dólares que les permitan afrontar gastos legales, médicos y básicos de subsistencia.

"Afortunadamente, mi esposo sobrevivió, pero las consecuencias físicas, emocionales y económicas son devastadoras. Desde ese día, vive con miedo, y ya no se siente seguro para volver a trabajar", explicó.