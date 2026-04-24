Más de 200 familias de La Pequeña Habana deberán desalojar parque de casas rodantes antes de septiembre

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Más de 200 familias del parque de casas móviles Silver Court, ubicado en la Calle Ocho de la Pequeña Habana en Miami, tienen hasta septiembre para abandonar sus hogares tras recibir el pasado 11 de marzo una notificación pegada en sus puertas que anunciaba el cierre del parque de 65 años de antigüedad.

Según informó The Miami Herald, el propietario del terreno, 1989 Sunny Court LLC, filial de la firma inmobiliaria californiana Marquis Property Company, no especificó qué desarrollo reemplazará el parque, aunque aseguró que traerá "valor" al sur de Florida.

La empresa adquirió Silver Court junto con el parque Sunnyside/West Haven en West Miami en 2021 por un total combinado de 50 millones de dólares.

Para incentivar salidas anticipadas, la empresa ofrece $10,000 a quienes se vayan antes del 31 de mayo, $5,000 a quienes lo hagan antes del 15 de julio, y $2,500 a quienes partan antes de finales de agosto, todo ello además de la compensación estatal de Florida, que oscila entre $1,375 y $6,000 según el tamaño del tráiler.

Aniquilación económica

La mayoría de los residentes no puede costear el traslado físico de sus viviendas porque están cementadas al suelo, lo que hace el proceso estructuralmente imposible o prohibitivamente costoso.

Joseph Madera, profesor de matemáticas de 46 años y líder semioficial del grupo de propietarios que busca impugnar los términos del desalojo, calificó la situación de "catástrofe social" y "aniquilación económica". "Son $10,000 una cantidad miserable. Son quizás tres meses de alquiler", dijo.

En la reunión de propietarios, un residente propuso entre aplausos una compensación de $60,000 y tres años de plazo para abandonar el parque.

Uno de los casos más representativos es el de Awilda Suriel, de 43 años, quien ahorró durante siete años trabajando más de diez horas diarias como conductora de Uber para comprar su tráiler por $45,000 hace dos años, e invirtió $20,000 adicionales en mejoras.

Con tres hijos y sin ahorros restantes, no sabe adónde irá. "Pensaba que viviría aquí el resto de mi vida", dijo. "No tengo a dónde ir", agregó.

También destaca el caso de Teresa Álvarez, una anciana de 93 años originaria de Costa Rica que compró su tráiler en 1993 por $8,000 y lo mejoró durante más de treinta años hasta alcanzar un valor de unos $50,000.

Vive sola, sin hijos ni cónyuge. "Me siento destrozada, tener que abandonar mi casita, tener que abandonar todo", declaró. Tras difundirse su historia, una vecina llamada Katia se ofreció a acogerla.

La senadora estatal republicana Ileana García, cuyo distrito incluye Silver Court, describió a los residentes como "una población muy, muy vulnerable" y declaró estar "atónita por la falta de protecciones que tienen las casas móviles".

García prometió impulsar reformas legislativas que incluyan plazos de aviso de nueve a doce meses y compensaciones que reflejen la apreciación del valor de los tráilers.

El cierre de Silver Court sigue el patrón del parque Li'l Abner en Sweetwater, desalojado en 2025 tras afectar a unas 900 familias, proceso que dejó a varios residentes mayores viviendo en la calle.

En la sesión legislativa anterior, proyectos de ley en ambas cámaras de Florida buscaban más que duplicar las compensaciones por reubicación y abandono, pero ambas iniciativas murieron en comité.

"Sabemos que son los dueños del terreno", dijo Madera, "pero hay maneras de hacer esto que no sean tan aplastantes emocional, psicológica y económicamente."