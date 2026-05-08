El aterrador momento que vivió una cubana haciendo Uber de madrugada en Las Vegas: "Pensé en mis hijos"

Una cubana residente en Las Vegas que trabaja como conductora de Uber compartió en TikTok una experiencia que vivió a las 3:43 de la madrugada y que la dejó preguntándose si hizo bien o mal: ayudar a un joven aparentemente echado de su casa en plena noche, en una de las zonas más peligrosas de la ciudad.

El video, publicado este jueves bajo el usuario @tunegraconsentida7, muestra a la conductora narrando los hechos desde su carro, todavía conmovida por lo ocurrido.

La carrera le cayó en Palo Verde, una zona que ella misma describe como peligrosa: «Palo Verde es una zona caliente, es una zona de drop, ya ustedes saben, y más a esta hora de la madrugada, es terrible».

Al llegar al lugar, algo le generó desconfianza desde el primer momento. Un joven de unos veinte años le pidió que moviera el carro hacia la oscuridad, lo que encendió todas sus alarmas: «El instinto me decía no, Palo Verde oscuro, caquita, no vaya para allá atrás».

Sin embargo, siguió adelante. Al acercarse, descubrió que el muchacho tenía una gran cantidad de bultos y aparentaba haber sido echado de su casa en plena madrugada.

Lo que hizo a continuación fue algo que ella misma reconoce como imprudente: «Me bajé de mi carro, cosa que yo no debí haber hecho, pero yo lo hice». Cerró las cuatro puertas del vehículo, abrió el maletero y se puso a cargar los bultos junto al joven.

«Era un muchacho de más o menos la edad de mi hijo, más o menos unos veinte años, parece que a esta hora de la madrugada lo botaron de la casa», relató. «Me dio lástima y me puse con él a cargar los bultos».

Cuando llegaron al destino, el joven intentó darle propina, pero ella la rechazó: «Me fue a dar propina y yo le dije que no, algo me decía no lo cojas, no lo cojas».

La historia no es la primera vez que un cubano conductor de Uber enfrenta situaciones de riesgo durante sus turnos nocturnos en ciudades estadounidenses.

La conductora reconoció que probablemente otra mujer al volante habría tomado una decisión diferente: «Otro chofer mujer se la hubiera cancelado la carrera, pero al ver la necesidad que tenía, me quedé ahí».

Lo que más la marcó fue la reflexión que vino después. Pensó en sus propios hijos y en lo que significaría que algún día estuvieran en una situación similar: «Si se encuentran en una situación así, yo espero, Dios mío, que mis hijos se encuentren alguien como yo».

Las historias de cubanos que trabajan en Uber en Estados Unidos han generado múltiples contenidos en redes sociales, desde episodios de discriminación hasta momentos de solidaridad como este. Un manifestante del 11J que trabaja como chofer de Uber en Miami también conmovió a miles con su historia, y un cubano en Texas sufrió ataques racistas mientras hacía su trabajo.

La conductora también conectó la experiencia con una conversación que tuvo tiempo atrás sobre lo difícil que es vivir lejos de casa sin apoyo: «Es duro no tener a alguien que te recoja, es duro no tener a alguien que te abra las puertas».

Al final del video, lanzó la pregunta abierta a sus seguidores: «¿Hice bien o hice mal?»