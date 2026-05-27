"Cuba está acabando conmigo": Muestra todo lo que se gastó y compró para mandar a la isla

Una cubana residente en el exterior mostró en un video publicado en TikTok todo lo que compró para enviar un paquete a su familia en la isla, con una factura de 308 dólares que no incluye ni un pedazo de carne ni el costo del envío.

La creadora de contenido @bysayma publicó el pasado viernes el vídeo de dos minutos y 47 segundos, en el que recorre uno a uno los productos que adquirió para sus familiares en Cuba: frijoles colorados y negros, cinco paquetes de chícharo, coffee mate, tamal en cazuela con carne de cerdo y sofrito, desodorante, jabón, sazón Goya, canela en rama, ajo picado en aceite de oliva, cebolla en polvo, comino, cilantro, romero, gel de baño, pasta de dientes, chocolate para la leche, pasas y cuatro paquetes de café.

«Señores, a mí Cuba me tiene seca», arranca la cubana antes de detallar cada compra con la naturalidad de quien lleva años repitiendo el mismo ritual.

Uno de los momentos que más llama la atención es cuando muestra el café. «Oye, qué caro está el café, me he quedado loca, cinco dólares cada paquetico de café», dice, visiblemente sorprendida por el precio.

También explica por qué compró ajo picado en aceite de oliva: «En Cuba no hay ni ajo», justifica, resumiendo en cuatro palabras la magnitud del desabastecimiento que vive la isla.

La selección de productos no es casual. Compró frijol negro solo en pequeña cantidad porque es el que «más fácil se les hace conseguirlo allá», priorizando el colorado. El tamal en cazuela lo eligió porque «ya viene con la carne de cerdo y además viene hasta con el sofrito, o sea ya esto es calentar y listo».

Al final del recuento, la cifra habla por sí sola: «Trescientos ocho dólares en lo que yo compré mi amor. Aquí no hay ni un pedacito de carne».

Y lo que viene después tampoco es gratis. «Dime algo, pero no, eso es ahora lo que me cuesta enviar todo eso para Cuba», añade, recordando que el gasto del envío aún está por delante. Las agencias de paquetería cobran desde 45 dólares por 11 libras en envío marítimo, con tiempos de entrega de 30 a 40 días, y los aranceles cubanos pueden superar el 100% del valor declarado del paquete.

El video de @bysayma se suma a una tendencia consolidada entre cubanos en la diáspora que documentan sus compras para enviar a Cuba y que genera alta interacción porque retrata la doble carga económica que enfrentan: costear su propia vida en el exterior y sostener a sus familias en la isla.

Esa carga no es un capricho, sino una necesidad urgente. Según el Food Monitor Program, cinco provincias cubanas se encuentran en niveles críticos de supervivencia alimentaria en 2026: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.

El 96.91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos, el 33.9% de los hogares pasó hambre en 2025, y el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años noventa.

El vídeo cierra con una frase que condensa el agotamiento de miles de familias en la diáspora: «Cuba. Estás acabando conmigo».