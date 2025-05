Reguetonero Dany Ome defiende sus viajes a la isla: "Soy cubano y voy a ir a Cuba cuando me dé la gana"

El reguetonero cubano Dany Ome no se guardó nada y dejó clara su postura sobre su derecho a viajar a Cuba, en una entrevista junto a Kevincito El 13 en el podcast Destino Tolk. El artista se expresó con contundencia sobre las críticas que suelen recibir los músicos cubanos del exilio por regresar a la isla, y envió un mensaje directo a quienes cuestionan esas decisiones personales.

“Soy cubano y voy a ir a Cuba cuantas veces me salga de la... Voy a Cuba, tengo ganas de cantar en Cuba, tengo ganas de ir a Cuba, en Cuba me siento bien, veo a mi familia en Cuba, a mi abuela, y voy a ir cuantas veces me dé la gana”, declaró Dany Ome, visiblemente molesto por lo que considera una doble moral en torno al tema.

El artista defendió su derecho a mantener vínculos con su país de origen y denunció lo que considera una narrativa hipócrita y doble moral en ciertos sectores del exilio.

“El que no quiera ir yo se lo respeto también, pero hay mucha doble moral. Uno, ¿cómo es posible que Otaola tenga más dinero que mi mamá hablando por un micrófono y mi mamá sí salió para la calle? Dos, ¿cómo es posible que ellos van y viran y yo no puedo ir y la gente no me apoya aquí? Y tres, yo hago lo que me salga de los coj*, voy a Cuba cuando me dé la gana a mí”, recalcó.

Durante la conversación, también habló de su experiencia personal y familiar, destacando el papel de su madre como Dama de Blanco, una mujer que, según él, sufrió mucho por sus ideas políticas en la isla.

“Hay muchas personas que sí tienen su dolor y nosotros respetamos ese dolor, pero no quieras mandar en mi vida o en lo que yo hago”, dijo, reivindicando su autonomía personal y profesional.

Dany Ome subrayó que se siente bien cuando pisa suelo cubano: “Yo me siento bien cuando voy a Cuba, a mí nadie me reprime, a mí nadie me hace nada”.

Por su parte, Kevincito El 13 explicó que también mantiene fuertes lazos con la isla. “Tengo a mi papá y a toda mi familia por esta parte en Cuba”, confesó el joven reguetonero, apoyando el criterio de su colega sobre la importancia de preservar esos vínculos afectivos.

Ambos artistas coincidieron en señalar que la actitud del influencer Alexander Otaola en relación a Cuba responde más a intereses económicos que a cuestiones sentimentales.

“Nosotros estamos aquí para hacer música y a través de esa música poner a Cuba y a los cubanos en alto”, afirmaron, dejando claro que su misión va más allá de la política: quieren representar a su gente desde el arte y el escenario.

