La respuesta del Kremlin a Trump tras arremetida del presidente de EE.UU. contra Putin

El Kremlin ha respondido este lunes a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “se ha vuelto completamente loco” tras los masivos ataques aéreos rusos contra Ucrania.

Durante su habitual rueda de prensa telefónica, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, suavizó el impacto de las afirmaciones de Trump, atribuyéndolas a un momento de alta tensión internacional.

El gobierno ruso restó importancia a las palabras del mandatario estadounidense, y calificó las afirmaciones como una “reacción emocional” en un contexto que definió como cargado de tensión y decisiones críticas en materia de seguridad nacional.

“Por supuesto, el inicio del proceso de negociación, por el que la parte estadounidense hizo un gran esfuerzo, es un logro muy importante y estamos realmente agradecidos a los estadounidenses y personalmente al presidente Trump por su ayuda en la organización y el lanzamiento de este proceso de negociación”, dijo Peskov, en declaraciones citadas por la agencia Efe.

“Es un logro muy importante. Al mismo tiempo, por supuesto, este es un momento muy importante que está conectado con una sobrecarga emocional de todos los involucrados y reacciones emocionales”, añadió.

Moscú justifica sus ataques y culpa a Ucrania

En una defensa firme de la política militar rusa, Peskov justificó los bombardeos recientes, asegurando que se trató de una respuesta a las amenazas ucranianas y actos hostiles previos.

Según el Kremlin, los últimos ataques rusos fueron una medida de defensa tras advertencias de Ucrania contra dignatarios extranjeros que asistieron al desfile del Día de la Victoria en Moscú.

“Monitoreamos cuidadosamente todas las reacciones. Sin embargo, el presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para la seguridad de nuestro país”, aseveró el político ruso.

“Muchos líderes que estuvieron aquí fueron testigos de los intentos del régimen de Kyiv de atacar territorio ruso con drones, grandes ciudades, incluso la capital, en vísperas de un día tan importante”, añadió.

“Esos intentos continúan. Estamos obligados a tomar medidas y el presidente Putin hace lo que debe para garantizar la seguridad de Rusia”, insistió Peskov.

Un ataque sin precedentes

Este domingo, Rusia lanzó 355 drones y nueve misiles contra Ucrania, lo que representa el mayor ataque aéreo registrado desde el inicio del conflicto, según fuentes de la fuerza aérea ucraniana.

Rusia, por su parte, afirmó haber interceptado 96 drones ucranianos sobre 12 regiones del país, incluyendo seis en Moscú.

“Hemos visto cómo los ucranianos han estado golpeando nuestra infraestructura social, infraestructura pacífica”, indicó también el portavoz del Kremlin, aclarando que los objetivos rusos fueron “instalaciones militares, objetivos militares”.

Trump sobre Putin: "Se ha vuelto completamente loco"

Previamente, el presidente de Estados Unidos lanzó un contundente ataque verbal contra su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Tras el bombardeo más letal desde que comenzó la guerra en Ucrania, Trump rompió el silencio con una declaración cargada de indignación: "Se ha vuelto completamente loco".

La frase, publicada en su red Truth Social, marcó un giro drástico en la postura del mandatario estadounidense, quien durante años ha mantenido una relación cordial con el líder del Kremlin.

"Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!", escribió Trump, visiblemente consternado por la magnitud del ataque ruso, que dejó al menos 12 muertos -entre ellos tres niños- y decenas de heridos.

El presidente se mostró particularmente afectado por el carácter indiscriminado de los ataques.

“Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Se están lanzando misiles y drones contra ciudades en Ucrania, sin ninguna razón”, criticó.

“Siempre he dicho que él quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y tal vez eso esté demostrando ser cierto. Pero si lo intenta, ¡eso llevará a la caída de Rusia!”, advirtió.

Conversaciones rotas y sanciones en el horizonte

El estallido de Trump llegó en un momento particularmente delicado. Apenas días antes, sostuvo una llamada telefónica de dos horas con Putin para discutir un posible alto el fuego, iniciativa respaldada por Estados Unidos.

Aun así, el ataque ruso ocurrió en plena jornada de canje de prisioneros de guerra, lo que para Trump representa una contradicción que agrava la crisis y desacredita cualquier intento diplomático.

No solo Putin fue blanco de las críticas en el mensaje de Trump, sino que también arremetió contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por lo que considera una retórica contraproducente en plena guerra.

“Del mismo modo, el presidente Zelenski no le está haciendo ningún favor a su país con la forma en que habla. Todo lo que dice causa problemas. No me gusta, y será mejor que pare”, comentó.

El mandatario estadounidense cuestionó que los llamados de Zelenski a una reacción más contundente de Occidente estén elevando las tensiones.

El discurso de Trump también apuntó contra su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, a quien responsabiliza directamente por la escalada del conflicto. Insiste en que bajo su presidencia la guerra jamás habría estallado, y que ahora su papel es el de intentar contener un caos generado por otros.

Las conversaciones de paz siguen estancadas. Moscú controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluida Crimea, y la violencia se ha recrudecido con ataques masivos que han puesto en jaque a varias ciudades.