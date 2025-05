Padre cubano denuncia que no puede ver a su hijo tras una disputa familiar en EE.UU.

Un padre cubano residente en Estados Unidos ha denunciado públicamente que lleva más de un año sin poder ver a su hijo, tras una disputa familiar que, según afirma, resultó en una orden de alejamiento y el bloqueo de toda forma de comunicación con el menor.

El caso fue dado a conocer a través de una entrevista con el tiktoker cubano Dairon Cano y ha generado un amplio debate entre internautas.

Su testimonio

El hombre relató que en 2014 trajo a su pareja y a su hijo desde Cuba. Poco después la relación de pareja terminó, y aunque la madre del menor formó una nueva familia, él asegura haber mantenido contacto frecuente con su hijo, a quien veía regularmente.

Según su versión, la última vez que compartió con el niño fue en mayo de 2023, durante una visita a un hotel. “Le compré cosas de pelota, jugamos… fue un buen día”, recordó.

Meses después, intentó visitarlo en su casa, donde el menor le expresó afecto, pero desde entonces, afirma que fue bloqueado por la madre y su actual pareja.

El padre denunció que una discusión telefónica con el esposo de su expareja habría sido el detonante de una orden de alejamiento.

“Esa gente no quiere que yo esté cerca de mi hijo. Pero yo lo amo, lo mantengo, pago 518 dólares mensuales de manutención. No entiendo por qué no me dejan verlo”, declaró.

También afirmó que su familia fue bloqueada de las redes sociales del menor y que no ha tenido noticias de él desde hace más de tres años.

Opiniones divididas en redes sociales

El testimonio generó diversas reacciones entre usuarios de TikTok y otras plataformas, que expresaron tanto empatía como escepticismo. Algunas personas cuestionaron los vacíos en la historia y recordaron que el sistema judicial en EE.UU. suele requerir pruebas sólidas para emitir medidas legales como una orden de alejamiento.

“Esta historia está mal contada. Aquí a nadie le ponen orden de restricción sin pruebas ni motivos. Si paga manutención, tiene derecho a ver al niño”, señaló una usuaria.

Otros recomendaron al padre acudir nuevamente a la corte y hacer valer sus derechos por la vía legal. “Tienes que ir a la corte, reabrir el caso y resumir la historia. Es la única forma de hacer funcionar la ley”, escribió otro.

Una usuaria fue más allá, subrayando la necesidad de considerar ambas versiones antes de tomar partido. “La vida me ha enseñado que hay que escuchar las dos partes. A esta historia le falta mucho más de la mitad”.

Otra persona alegó que “con las pruebas del dinero que te quitan para el niño y el seguro médico, vas a la corte. Usted no tiene que ir a la casa de su hijo, es con la corte”.

También hubo llamados al respeto del derecho de los menores a tener contacto con ambos progenitores. “Si el padre quiere retomar la relación con su hijo, nosotras las madres no podemos privar a un hijo de ese derecho. Eso le pertenece a ellos, no a nosotras”.

El marco legal en EE.UU.

Las leyes de familia en Estados Unidos suelen priorizar el interés superior del menor. El derecho a visitas o custodia compartida no depende del pago de manutención, pero tampoco puede ser negado arbitrariamente por uno de los progenitores sin una orden judicial.

Las órdenes de alejamiento (restraining orders) requieren pruebas concretas de violencia o acoso, y pueden ser disputadas en corte. A su vez, cualquier padre puede solicitar la modificación de un régimen de visitas o reabrir un caso de custodia si considera que han cambiado las circunstancias.

Estas herramientas legales están disponibles incluso para inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, y pueden ayudar a resolver situaciones complejas como la denunciada por este padre cubano.

