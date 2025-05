Así reaccionan los cubanos al recordar los perfumes más populares de la isla: ¿Cuál es tu preferido?

Para muchos cubanos, basta una imagen o el simple nombre de un perfume para activar una avalancha de recuerdos. Mariposa, Un Toque, Alicia, Cómplice, Gato Negro, Vegueros... no son solo fragancias: son cápsulas del tiempo que nos devuelven a fiestas de quince, salidas de juventud, amores adolescentes, conquistas y hasta besos robados.

Un reciente video en TikTok desató una ola de nostalgia colectiva al mostrar algunos de los perfumes más emblemáticos producidos en Cuba, como el clásico “Mariposa”, el sensual “Alicia”, el varonil “Un Toque”, el dúo fresco de “Cómplice” y el fuerte “Vegueros”. Bajo la frase “Los cubanos entenderán”, miles de usuarios reaccionaron compartiendo recuerdos, comparaciones e incluso recomendaciones alternativas.

“Para las fans del Mariposa, que busquen el Pleasure de Estée Lauder... que es el verdadero”, comentó un usuario, mientras otra apuntó: “Estuve hasta el final esperando el Giselle, aquí donde vivo encontré un olor similar. Creo que todos los tuve”.

Algunos hicieron mención a grandes ausentes en la selección: “Faltó el perfume Cuero y el Voltaje que venía en un pomo en forma de bombillo”, “Ahí faltaron las 7 potencias no se hagan”, “Falta el perfume de los que no tenían mucho: Él y Ella”.

La evocación va más allá de las fragancias. Muchos relatos destacan cómo un simple olor los transporta a momentos felices: “Yo tengo un Camerata, es una reliquia que me trajeron de Cuba. Cuando me lo echo es como recordar lo vivido allá cuando éramos felices y no lo sabíamos”; “Yo traigo siempre Mariposa y Alicia, no me pueden faltar. En mi trabajo las muchachitas locas con mis perfumes. Lo tengo solo yo”.

La conexión emocional con estos perfumes es clara. Son símbolos de una época, de una identidad colectiva, de un modo de vivir y sentir. Muchos cubanos dentro y fuera de la isla coinciden: verlos, olerlos o simplemente recordarlos es como volver a casa por un instante.

