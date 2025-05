"Fue épico": Cubana en Venezuela cuenta la pena más grande que ha pasado y se vuelve viral en TikTok

Una joven cubana que vive en Venezuela se ha convertido en sensación en TikTok tras contar, con humor y sin filtros, una anécdota que ha desatado carcajadas en la red. Su historia, narrada en el video titulado "La pena más grande de mi vida", ya acumula más de 1.3 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Soy cubana y vivo en Venezuela”, comienza diciendo en el video subido por la usuaria @orejitajose34. Explica que, aunque recibió un pequeño curso sobre palabras que debía evitar al llegar al país, la costumbre de 23 años diciendo “coger” no se le quitó al bajar del avión. “Nosotros en Cuba, cuando estamos tarde, decimos ‘ando cogida con el tiempo’. Y muchas veces decimos: ‘no puedo ir porque ando cogida’”, cuenta.

Ese fue exactamente el error que cometió. Según relata, un día iba saliendo tarde de su casa, atravesando el estacionamiento del edificio, cuando una amiga venezolana le gritó desde un balcón: “¡Mili, sube!”. Ella, sin pensarlo, respondió con toda la voz que le daba la garganta: “¡No puedo, porque ando cogida!”. La reacción fue inmediata. “Fue épico”, dice. “Los pájaros dejaron de volar, el viento se detuvo, los cinco tipos que estaban arreglando un carro voltearon al mismo tiempo. Yo parada ahí, pidiéndole al señor que me succione, que me trague la tierra”.

Su confesión no solo desató risas, sino también una ola de solidaridad y empatía en los comentarios. Un usuario le dijo: “Aquí nos burlamos desde la casa hasta el último rincón. Eso va en nuestros genes”. Otro comentó: “En Venezuela no existe el bullying, existe el chalequeo”. También hubo quien señaló: “Si hubieras dicho ‘duro que me succione el señor’, ahí sí no te salva nadie”. Otros fueron más cálidos: “Eres una venezolana más. Bienvenida a esta tierra de bromistas”.

La historia tocó una fibra común en muchos migrantes. Varios cubanos residentes en Venezuela contaron que aún después de años viviendo allí, siguen teniendo tropiezos lingüísticos. Una usuaria dijo entre risas: “Yo también soy cubana, tengo 14 años en Venezuela y todavía se me salen cosas. Pero Venezuela es como mi país, son muy cariñosos y agradables”. Otros compartieron anécdotas parecidas desde países como Trinidad y Tobago, Alemania o Colombia, donde palabras como “jaba”, “coger” o “arrech@” también han generado confusiones inolvidables.

La protagonista asegura que desde aquel día todo cambió. “Fue la pena más grande de mi vida”, confiesa en el video. “Desde entonces, todo el mundo me conocía, todo el mundo se metía conmigo, me saludaban entre risas. Fueron 100 años de chalequeo”. Sin embargo, afirma que no se siente mal por lo que vivió. “No me molesto por nada, porque me hizo más fuerte. Vivir en esta sociedad venezolana me hizo más fuerte. Y como esa tengo un montón de historias hasta peores que esas, pero ya será para otro video”.

Esta no es la primera vez que un contenido sobre las diferencias de lenguaje entre cubanos y venezolanos se hace viral. En marzo pasado, una cubana y una venezolana protagonizaron un clip que generó debate al comparar palabras como “lechosa” y “fruta bomba”, “cholas” y “chancletas”, o “pantaleta” y “blumers”. En octubre, otro video comparaba expresiones como “carajito” y “fiñe”, y explotó con millones de vistas. También fue muy compartido el debate sobre si “ahora” o “ahorita” significan lo mismo o todo lo contrario, revelando otra capa del eterno malentendido entre ambas culturas.

El video de @orejitajose34 destaca no solo por lo cómico de la situación, sino por la naturalidad con la que la joven comparte una experiencia que muchos prefieren callar. Su testimonio conecta porque refleja lo que viven miles de migrantes cada día: adaptarse, equivocarse, reírse de uno mismo y seguir adelante. En sus propias palabras: “Pongan lo que pongan en los comentarios, no me molesto. Esto me hizo más fuerte”.

