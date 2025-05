¿Valió la pena?: Cubana que se mudó de Miami a Lehigh Acres responde

Una cubana en Florida ha reavivado el debate sobre las migraciones internas de los cubanos en Estados Unidos, tras contar en un video viral su experiencia tras mudarse de Miami a Lehigh Acres.

La usuaria, identificada en TikTok como Yaima Sánchez (@yaimasanchez84), relató que los primeros meses fueron "insoportables", pero que ahora está completamente adaptada y no tiene intención de volver atrás. “Ya me he adaptado”, afirmó. Desde un espacio abierto frente a su casa, destacó el entorno tranquilo de su nuevo vecindario, y aseguró que en Lehigh "siempre se inventa" una manera de ganarse la vida, ya sea vendiendo flan o cortando hierba.

El video, grabado a plena luz del día en una zona residencial con abundante vegetación, ha generado miles de comentarios divididos entre quienes comparten su visión y quienes defienden las ventajas de vivir en Miami.

Opiniones enfrentadas

Las reacciones a la publicación reflejan la polarización dentro de la comunidad cubana en Florida. Cientos de usuarios celebraron su decisión y relataron experiencias similares en localidades como Cape Coral, Naples o Sebring, donde, según aseguran, disfrutan de tranquilidad, más espacio y un estilo de vida más relajado.

Otros, sin embargo, criticaron duramente la elección de mudarse a Lehigh Acres, calificándolo como “un monte”, “aburrido” y carente de opciones de empleo, comercios o entretenimiento. Algunos señalaron que en la zona no hay suficiente infraestructura y que la dependencia del carro y la distancia a tiendas o centros médicos representan un desafío para la vida diaria.

También surgieron comentarios sarcásticos: “Ya estás ahí, no puedes regresar”, escribió un usuario, mientras que otros advirtieron que “vendiendo flan no se paga la renta”.

Lehigh, una ciudad en disputa

Lehigh Acres, en el condado de Lee, se ha convertido en uno de los destinos frecuentes para familias cubanas que buscan escapar del alto costo de vida en Miami. Según reveló recientemente un empresario del sector de mudanza muchas familias optan por este destino debido al precio más accesible de las viviendas.

Sin embargo, la ciudad también ha sido centro de críticas. En febrero pasado, otra cubana llamada Maivi publicó un video viral en el que advertía sobre varios inconvenientes de vivir en Lehigh: la calidad del agua, la necesidad constante de fumigación y el aislamiento. Su video generó polémica en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes la respaldaban y quienes defendían con orgullo su nuevo estilo de vida.

En noviembre, el influencer cubano Ernesto Zaldívar también defendió su decisión de vivir en Lehigh, comparando los costos de alquiler con los de Miami y afirmando que “a mí me pagan en dólares como a ti”, en alusión a quienes lo criticaban desde la ciudad del sur de Florida.

Tranquilidad frente al caos urbano

La publicación de Yaima se suma a un patrón creciente de testimonios de cubanos que han dejado atrás Miami, hartos del tráfico, los precios y el estrés urbano. Otros prefieren mantenerse en la ciudad y argumentan que depende del barrio en el que se viva.

Una residente reciente también respondió con humor a las críticas mostrando una fiesta en familia desde Lehigh Acres, desafiando estereotipos sobre la vida en zonas rurales.

En medio de una discusión encendida y cargada de emociones, la experiencia compartida por Yaima pone en el centro del debate la calidad de vida y la búsqueda de bienestar por encima del acceso inmediato a comodidades urbanas.

La paz, concluyen muchos de sus seguidores, no tiene precio.

