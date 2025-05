Apagones en Cuba hoy: termoeléctrica de Cienfuegos sale del sistema y agrava la crisis energética

Apagones en Cuba (Imagen generada con IA) Foto © Sora /CiberCuba

La crisis energética en Cuba se intensificó este jueves tras la salida imprevista de la unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos, debido a una falla automática, según informó el periodista oficialista José Miguel Solís, citando fuentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la empresa Energás Cuba. Facebook / José Miguel Solís

La avería agrava la ya precaria situación del SEN, que enfrenta este jueves un déficit pronosticado de 1.280 MW en horas del mediodía y de 1.552 MW en el horario pico nocturno. Las autoridades esperan que la unidad de Cienfuegos se reincorpore al sistema antes del mediodía, aunque no se han ofrecido detalles técnicos sobre la magnitud de la falla.

Afectaciones masivas durante todo el día

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó en la nota informativa publicada en su página oficial que durante el miércoles 28 de mayo el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada del jueves. La máxima afectación se produjo entre las 6:30 p.m. y las 9:50 p.m., con un pico de 1.630 MW, superando incluso los pronósticos previos.

Este jueves, la generación disponible apenas alcanza los 1.850 MW frente a una demanda nacional de 3.050 MW, lo que implica un déficit de 1.223 MW en la mañana y un desbalance aún mayor por la noche, con una demanda proyectada de 3.550 MW y solo 2.068 MW disponibles.

Apagones programados en La Habana

En medio del colapso energético, la Empresa Eléctrica de La Habana anunció nuevos cortes programados para este jueves 29 de mayo, con bloques de afectación en diferentes franjas horarias: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (B1), 11:00 a.m. a 3:00 p.m. (B3), 3:00 p.m. a 7:00 p.m. (B4), 7:00 p.m. a 11:00 p.m. (B2) y 8:00 p.m. a 12:00 a.m. (B5). La empresa advirtió que, si las condiciones del SEN lo exigen, se repetirán apagones en la madrugada para los circuitos que no hayan sido afectados durante el día.

Este miércoles la Empresa Eléctrica de La Habana anunció también apagones extras de madrugada como medida de emergencia, en caso de que las condiciones del SEN lo requieran. Las interrupciones, de hasta una hora, se aplicarían a los circuitos que no hayan sido afectados durante el horario regular de cortes.”

Mientras tanto, crece el malestar en provincias del interior, donde las afectaciones superan con creces las de La Habana. Zonas rurales han reportado interrupciones de más de 24 horas continuas, mientras que en la capital, los cortes siguen un esquema programado con pausas. Esta desigualdad en la distribución de la electricidad ha generado sentimientos de discriminación territorial y descontento social creciente.

Este martes estudiantes universitarios en Guantánamo y Cienfuegos protagonizaron protestas pacíficas, denunciando las condiciones de precariedad en sus residencias, la falta de electricidad, agua potable y alimentos adecuados. Las manifestaciones, realizadas en medio de apagones nocturnos, fueron respondidas con amenazas e intimidación por parte de autoridades académicas y fuerzas del régimen, en un contexto de creciente descontento juvenil ante el deterioro del sistema de vida y el abandono institucional.

Pese a las constantes promesas de recuperación y a los anuncios de nuevas inversiones en plantas como Energás Jaruco y Varadero, la falta de capacidad de generación, los problemas estructurales en las termoeléctricas y la escasez de combustible mantienen al país sumido en una crisis energética sin solución a corto plazo.

