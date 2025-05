Díaz-Canel y la Unión Eléctrica de Cuba prometen menos apagones en julio

El Partido Comunista de Cuba sigue prometiendo a la desesperada que todo tiempo futuro será mejor. Lo ha vuelto a hacer este jueves el mandatario Miguel Díaz-Canel en un avance de su podcast, 'Desde la Presidencia', compartido en la red social X, donde en compañía del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y del director general de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés, ha dicho que en julio habrá menos apagones que en este mayo de 2025. El punto de referencia es un mes que no ha dado respiro a los cubanos y que, de hecho, ha dejado las primeras protestas en Bayamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos.

"Estamos trabajando para que en el próximo mes de julio haya menos apagón; para que la cosa esté mucho mejor que como está en este momento. En marzo, que habíamos inaugurado solo cuatro parques (de placas solares), la generación fotovoltaica aportaba 107 MW/ horas. Ahora la generación fotovoltaica está aportando 1.437 megawatt / horas. Se multiplica por más de 10, pero en julio vamos a tener más de 500 MW instalados en parques fotovoltaicos", señaló Díaz-Canel en un resumen de su podcast. No aclaró el número de hogares que se beneficiarán de esa potencia fotovoltaica instalada, ni durante qué tiempo.

En cualquier caso, eso no quiere decir que se acabarán los apagones, aclaró de inmediato el ministro de Energía. "Nosotros no podemos decir ni podemos asegurar que vamos a llegar al cero apagón", dijo, enviando el relato optimista de Díaz-Canel a un saco roto.

Aún así, el ministro defiende que no estamos ante una prueba más de la incapacidad de los comunistas cubanos para reconducir la situación económica del país. Todo lo contrario. "Esto es una estrategia. No es un programa para esperar, es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible, energéticamente. El partido (PCC), el Gobierno del país está consciente de la gravedad del problema y no se descansa buscando solución y vamos siempre a estar prestos para responder cuantas dudas se presenten", añadió en el resumen del podcast de Díaz-Canel, ignorando que a estas alturas lo que se necesitan son soluciones a corto plazo.

El anuncio de este supuesto alivio de los apagones que, según Díaz-Canel, se notará en julio, llega después de que este martes, el régimen confirmara que los cortes de luz seguirán este verano debido a los motivos de siempre: el calor, la alta demanda, el deterioro de las infraestructuras, la escasez de combustible importado y las termoeléctricas paradas.

Lo explicó con números Lázaro Guerra Hernández, director general de electricidad del Ministerio de Energía. Él dijo al diario oficialista Trabajadores que la disponibilidad estimada para los meses que vienen será de 1,935 MW, frente a una demanda que, pese al descenso de la población, puede alcanzar los 3,500 MW. Eso se traduce en un déficit de más de 1,500 MW.

La promesa de menos apagones en verano no es nueva en Cuba. Sin ir más lejos, el año pasado (2024) la Unión Eléctrica pronosticó una mejoría en la generación térmica de electricidad en verano y calculó un incremento de unos 100 MW en relación al mismo período del año anterior (2023). Ahora, en 2025, prometen lo mismo, aunque hablan de generar 500 MW más para abastecer a una población que ellos sitúan en 9,7 millones de personas, pero que estudios independientes rebajan a 8 millones. Menos gente y más apagones.

Los hechos desmintieron a la UNE y en septiembre de 2024 al ministro de Energía no le quedó más remedio que admitir que lo prometido no se cumplió y que la estrategia trazada para aliviar a la población había fracasado por enésima vez debido a la escasez de combustible, que este año ha ido a más.

Cuba vive una situación límite, agravada por la falta y carestía de alimentos y el desplome de servicios públicos esenciales como la sanidad (más de medio millón de cubanos murió entre 2020 y 2024); el transporte público (guaguas cubanas registraron 46 millones de usuarios de enero a marzo de 2025) y la recogida de basura (cada día se deja de recoger el equivalente a tres piscinas olímpicas). En ese contexto, se entiende la indignación general tras el anuncio del régimen de que necesitará tres años para "recuperar" el sistema eléctrico nacional.