Yessy World amenaza con demandar a La Diosa: "Voy pa’ arriba de ti sin miedo"

La polémica entre Yessy World y La Diosa ha subido de tono en redes sociales, luego de que la primera acusara a la cantante cubana de utilizar su imagen sin permiso para promocionar un concierto.

La Diosa compartió en su Instagram un fragmento de una transmisión en vivo en la que Yessy le lanzó una serie de advertencias directas dejando claro que está dispuesta a tomar acciones legales si vuelve a ver su rostro vinculado a eventos ajenos.

“Te deseo éxito, maravilloso, pero para la próxima cuando quieras intentar utilizar mi nombre, mi imagen para promocionar tu concierto, yo no te he dado autorización para eso. Tú tienes abogadas, pregúntales a ver si está dentro de la ley, ellas que son las leonas y se lo saben todo”, reclamó Yessy visiblemente molesta.

“Yo n o formo parte ni de tu banda ni de tus amistades, ni te he dicho oye sí promociónalo conmigo. Si yo no tuviera seguidores como dices tú que no tengo, para qué utilizas mi cara. ¿No será acaso que como te triplico en todos los aspectos quieres montarte en mí para vender conciertos?”, la increpó Yessy.

La influencer continuó con un mensaje aún más contundente: “Ya lo sabes, estás advertida, próximo post que te vea a ti promocionando tu conciertucho de quinta categoría utilizando mi imagen voy pa’ arriba de ti sin miedo, porque tú tienes que pagarme a mí por eso, mi imagen cuesta”.

El origen de la disputa habría sido un video publicado por La Diosa en el que arremete contra Yessy World utilizando una fotografía suya. Ante los señalamientos, la cantante no se quedó callada y respondió sin pelos en la lengua, mostrando el dedo del medio a la cámara: “A mí no me amenaza nadie. Tú llevas años utilizando mi imagen y yo tampoco te he dado autorización, pendeja. Dale, haz lo que tengas que hacer, pela gata”.

“Hoy te puse para que demandes como dices ya no estarás más en mis redes que lo sepas digas lo que digas, que la gente vea que lo tuyo es cháchara na ma”, añadió La Diosa en los comentarios a su publicación.

La rivalidad entre ambas figuras ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, que ya se dividen entre quienes apoyan a La Diosa y quienes se alinean con Yessy World. La controversia, lejos de apagarse, promete nuevos episodios.

