Pollito Tropical se luce en la pasarela de la Miami Swim Week: "¡Qué rico hacer lo que me gusta!"

El influencer cubano conocido como Pollito Tropical deslumbró en la pasarela de la Miami Swim Week, donde modeló para la marca Diva Moda Fashion Couture con un conjunto naranja vibrante que resaltó su estilo audaz y su carisma escénico.

Pollito, cuyo nombre real es Randy Álvarez, compartió con entusiasmo el video de su participación en su cuenta de Instagram: “¡Qué rico hacer lo que me gusta! Gracias Vanessa Prado González por hacerme una de tus modelos para Diva Moda Fashion Couture”.

Con una energía arrolladora y un look lleno de personalidad, Pollito se robó infinidad de miradas durante su paso por la pasarela, demostrando que el talento y la autenticidad también tienen espacio en el mundo del modelaje.

“Acabaste. No dejaste nada para nadie”; “Un escándalo”; “Dio cátedra de pasarela”; “La diva eres tú, fuego”; “Qué guapa. Pollito siempre rompiéndola. Uf qué empoderamiento transmite y esa sonrisa”; “Bellísima, elegante, regia, toda una reina de la pasarela”; “Esa es la actitud natural que no todo el mundo tiene”; “Glamour, estilo, clase una soltura única y segura, lo demás no importa”, fueron solo algunos de los elogios que le dejaron sus fans.

Además de Pollito, otra cubana también brilló en el evento, Rachel Arderi, quien por primera vez modeló en una pasarela.

