"Nuestra Whitney Houston repartera": Musteerifa sorprende cantando en inglés y deja a todos boquiabiertos

La joven artista Musteerifa ha vuelto a dejar a sus seguidores sin palabras, esta vez con un giro inesperado: interpretando en inglés el emblemático tema “When a Woman Loves” del cantante estadounidense R. Kelly.

“Mostrando que solo no canto en español, hay muy buena música además de nuestro reparto cubano”, escribió en Instagram al compartir el video que rápidamente conquistó a sus fans.

Con una voz potente y una interpretación sentida, Musteerifa demuestra que su talento no tiene fronteras lingüísticas ni musicales. Aunque su carrera ha estado marcada por el popular reparto cubano, este clip la proyecta en otra dimensión.

“Nuestra Whitney Houston repartera. Felicidades, talento de sobra”, comentó uno de sus seguidores, haciendo alusión a la legendaria cantante estadounidense.

La publicación provocó una avalancha de elogios y reacciones entre sus followers: “Oye esa canción de R. Kelly le encanta a mi marido y a mí me mata como me la canta”; “Asere digan lo que quieran, esta niña canta, canta y no pienso discutirlo con nadie”; “Eso es lo tuyo, practícalo más y verás el resultado. Busca música que sea de tu tono de voz. Para mí, si cantas en inglés te harás más viral, uno nunca sabe. Ese reparto no sale de Cuba”; “Ya tienes que sacar un tema en inglés, ya estás lista”; “Ay, negra, tú sí sabes de flow. Tú no tienes que cantar con nadie para demostrar que eres la mejor. Lo eres y punto”.

La artista, que ha sabido ganarse un espacio propio en el panorama musical urbano de Cuba, sigue sumando apoyo con su estilo versátil, su carisma y su energía en el escenario.

Lo más leído hoy:

“Tienes tremendo futuro porque la verdad, usted se llama talento puro. Muchas cosas lindas, sigue luchando duro que serás bien grande. No te desenfoques que lo vas a lograr”, le aconsejó un fan, reflejando el sentir general de sus seguidores en esa plataforma.

Con esta interpretación en inglés, Musteerifa no solo demuestra que puede ampliar su repertorio, sino que reafirma su potencial para trascender más allá del reparto y conquistar nuevas audiencias.

Preguntas frecuentes sobre Musteerifa y su impacto en la música cubana