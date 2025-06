Una usuaria cubana de TikTok, identificada como @melisafalcon, conmovió a decenas de personas al compartir un emotivo testimonio sobre las prioridades que definieron sus primeros meses como residente en Estados Unidos. En un video publicado en su cuenta, relató cómo, a pesar de tener planes para decorar y acondicionar su nuevo apartamento, decidió invertir sus ahorros en algo más importante: reencontrarse con su hija en Cuba.

“Cuando me llegó la residencia me había recién mudado a este apartamento. Tenía muchos planes de decoración y crear comodidades, pero obviamente no todo se puede a la misma vez. Tenía dos caminos: o elegir mis comodidades o ver a mi hija. Y por supuesto, preferí irme para Cuba y abrazar a ese cachito de mí”, expresó la joven.

La decisión, aunque sacrificada, fue clara para ella. “Para nadie es un secreto que ir a Cuba conlleva bastante dinero y así lo hice: me preparé y fui. Y sí, mi apartamento no está bonito, no tengo la decoración ni los muebles perfectos, pero podía esperar. Todo en la vida llega”, comentó.

@melisafalcon señaló que solo dos meses después de obtener su residencia, ya estaba en camino a Cuba para ver a su hija. “Eso era lo más importante, lo demás podía esperar”, subrayó.

El video generó una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales se sintieron identificados con su historia. “Yo también me fui para Cuba a ver a mis niñas y no me arrepiento. Son mis hijas, todo se logra poco a poco”, escribió una usuaria. Otra añadió: “Así mismo es, tengo a mis hijos conmigo pero mi padre en Cuba”.

“Los que emigramos siempre dejamos atrás un ser querido, pero luchamos para estar juntos en libertad”, respondió Melisa a uno de los tantos comentarios de apoyo que recibió.

Lo más leído hoy:

La experiencia de esta madre cubana refleja una realidad compartida por miles de emigrados: la lucha constante entre construir una nueva vida en el extranjero y el deseo profundo de mantener los lazos afectivos con quienes quedaron atrás. “Primero lo primero”, resumió Melisa en su video, una frase que resonó con fuerza entre quienes, como ella, ponen a la familia por encima de todo.

Preguntas frecuentes sobre la reunificación familiar de cubanos en el extranjero