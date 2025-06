Sandro Castro quiere anestesiar a ETECSA: ¿Adivina con qué?

En una nueva muestra de frivolidad y desconexión con la realidad nacional, Sandro Castro vuelve a incendiar las redes con otro de sus videos absurdos, en el que presume de su estilo de vida ostentoso.

Mientras millones de cubanos enfrentan un acceso cada vez más limitado a Internet, el nieto del dictador Fidel Castro se ríe con mensajes grotescos y provocadores.

En el video, aparece interpretando a su personaje digital "Vampirach" y lanza un mensaje que enciende la indignación:

"Buenas buenas, ya me tomé mi vampizar de hoy. Voy a emborrachar a mi amiga ETECSA con Cristach para ver si se pone loca y empieza a regalar datos", dice.

"Ya que pienso que no está tomando la bebida correctach", agrega el joven en tono burlón, haciendo referencia a la empresa estatal de telecomunicaciones y su última ofensiva tarifaria.

La provocación ocurre justo después de que ETECSA impusiera una nueva limitación a las recargas en pesos cubanos, fijando el tope en 360 CUP mensuales, al tiempo que impulsa paquetes de datos en dólares.

Lo más leído hoy:

La medida, que restringe el acceso a Internet a millones de cubanos, es otro motivo para la burla de Sandro, que juega con la imagen de "emborrachar" a la empresa estatal de telecomunicaciones, cuando la mayoría de sus compatriotas no pueden siquiera costear un plan de datos básico.

La ironía es brutal: mientras ETECSA impone nuevas restricciones que limitan las recargas en pesos cubanos y empuja a la población a pagar servicios en dólares, él utiliza datos móviles para grabar y subir videos que no aportan nada más que desprecio.

En lugar de empatía, ofrece burla. En lugar de silencio, ruido. En lugar de discreción, provocación.

Dolarización tecnológica, censura social

La conexión a Internet se convierte en un lujo para muchos cubanos y ETECSA -blindada por el aparato estatal- sigue avanzando en la dolarización encubierta de los servicios.

Esta estrategia elitista no solo encarece el acceso a una herramienta vital para la comunicación, la información y la educación, sino que también expulsa del entorno digital a quienes dependen del devaluado peso cubano.

El gobierno ha intentado justificar la medida como una "necesidad para sostener la infraestructura", sin ofrecer soluciones reales al clamor popular ni frenar el creciente malestar ciudadano.

Un símbolo de la decadencia revolucionaria

Recientemente Sandro Castro volvió a generar polémica al publicar un video donde, bajo su personaje "Vampirach", aparecía derrochando cerveza Cristal y haciendo uso despreocupado de datos móviles.

Con su estilo de vida parásito se ha convertido en la cara más visible de una generación de herederos revolucionarios que nacieron y crecieron blindados por el poder. No ha sido elegido, no ha trabajado por lo que tiene, no responde ante nadie. Y eso se nota.

Cada aparición suya en redes sociales es un recordatorio doloroso para millones de cubanos: los que tienen el poder viven en otra realidad, y no temen mostrarlo.

"Vampirach": entre el delirio y el desprecio

La actitud de Sandro Castro, lejos de ser criticada por los medios oficiales o las instituciones del régimen, es tolerada y hasta celebrada en círculos cercanos al poder.

Su personaje digital se presenta cada semana para exhibir lo que el pueblo no tiene: cerveza, datos, lujos y tiempo para el absurdo. Y todo esto sin que ninguna institución lo reprenda, evidenciando el doble rasero con que opera la justicia en Cuba.

Pretende hacer reír, pero lo que genera es rabia. Rabia de un pueblo cansado de los abusos, del doble rasero, de la humillación constante de ver a los privilegiados derrochando lo que a la mayoría le es negado.

No hay cerveza Cristal, pero hay un trago amargo para el pueblo: ver cómo el nieto del dictador sigue actuando como si Cuba fuera su patio personal, mientras la nación entera se hunde.

Preguntas frecuentes sobre las provocaciones de Sandro Castro y las medidas de ETECSA