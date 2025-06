Sacerdote Alberto Reyes alaba actitud de los universitarios ante ETECSA: "Ellos saben que puede haber consecuencias"

El sacerdote Alberto Reyes expresó su admiración por los universitarios cubanos que han alzado su voz contra el aumento de tarifas de ETECSA, calificando su protesta como un gesto "admirable" de valentía y compromiso con la justicia.

En un texto en Facebook, Reyes aplaude el llamado a un paro estudiantil, la capacidad de convocatoria y, sobre todo, la integridad de los jóvenes al no dejarse manipular ni comprar. "Ellos saben que su postura puede traerles muchas consecuencias".

Las autoridades tildan los actos de "intolerables", repitiendo el gastado discurso oficial de culpar a un "enemigo externo". Según Reyes, ello antecede a un próximo "guion conocido": intentos de negociación, amenazas, represalias, acusaciones falsas y, eventualmente, persecución de los líderes estudiantiles.

Para el párroco camagüeyano, la lucha contra las tarifas de ETECSA ha tomado una dimensión política más profunda: si se permite ganar a los estudiantes ganar este pulso, se estará aceptando el poder real del pueblo.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

El texto cierra con un llamado colectivo a los profesores, padres, intelectuales y al pueblo en general, para que no dejen solos a los jóvenes. "Tal vez sea la hora de aplicar eso que tan machaconamente nos han enseñado, que 'el pueblo, unido, jamás será vencido'".

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación:

"He estado pensando… (115) por Alberto Reyes Pías

He estado pensando en gestos que me producen orgullo y esperanza

La actitud de los jóvenes universitarios ante la desvergüenza mostrada a través de ETECSA (porque recordemos que ETECSA no se manda a sí misma) es admirable.

Ha sido admirable su protesta pública, porque ellos saben que su postura puede traerles muchas consecuencias. Ha sido admirable su capacidad de convocatoria y la osadía de tomar acciones concretas como es el llamado a un paro estudiantil. Pero mucho más admirable ha sido el que no se hayan dejado comprar, el que no se hayan mirado sólo a sí mismos, y que hayan pedido justicia para todo el pueblo. Y son admirables los profesores que han cerrado filas con ellos.

Por otra parte, es lamentable la postura oficial de la Universidad, que ha calificado estos actos de 'intolerables', a pesar de que a lo largo de 66 años han ensalzado la misma actitud cuando esta se oponía a otra dictadura. Es lamentable el discurso banal de que esta protesta ha sido orquestada por el 'enemigo externo'. Es lamentable la obstinación del Gobierno en seguir adelante, desgastándose inútilmente en justificar la 'necesaria bondad' de un paso más en el despojo a este pueblo.

¿Qué viene ahora? Ya han tratado de sobornarlos y no ha funcionado, han tratado de desprestigiarlos y no ha funcionado. Ahora vendrá el guion que ya conocemos: primero, los encantadores de serpientes, los negociadores amables, los comprensivos con peros. Luego vendrán las amenazas veladas, las insinuaciones de las consecuencias, los intentos de controlarlos a través del miedo. Y si esto no funciona, irán a por los líderes, a las encerronas de la Seguridad del Estado, a las acusaciones falsas y a las detenciones arbitrarias. Nada nuevo bajo este sol tropical.

Porque la situación que se ha creado es extremadamente compleja: si en este pulso se permite ganar a los estudiantes, se estará aceptando el poder real del pueblo. El problema ya no son las tarifas de ETECSA, el problema real es quién ganará el pulso.

¿Qué variables tenemos?

Que nuestros universitarios tomen conciencia de que pueden ser la generación del cambio, y que seamos capaces de no dejarlos solos.

¿Serán capaces sus profesores de apoyarlos, conscientes de que esta lucha es también la de ellos?

¿Serán capaces sus padres de apoyarlos, de defenderlos, de plantarse con uñas y dientes en favor de sus hijos, o serán ellos los primeros en pedirles que huyan, que se escondan, que bajen la cabeza y sigan el camino miserable pero seguro de la esclavitud?

¿Serán capaces los intelectuales de apoyarlos, o preferirán no arriesgar sus diplomas de graduados? ¿Serán capaces de retomar en estos muchachos los sueños que ellos mismos siempre tuvieron, o los dejarán solos, tapando su cobardía llamándolos 'soñadores ilusos'?

¿Será capaz este pueblo de devolverles el gesto y, agradecido por aquellos que plantaron cara en favor de todos, arrimarles el hombro y hacer cuanto se pueda por estar de su lado?

Tal vez sea la hora de aplicar eso que tan machaconamente nos han enseñado, que 'el pueblo, unido, jamás será vencido'".

