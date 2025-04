Sacerdote Alberto Reyes al pueblo cubano: "La dictadura, que se hizo sin ti, no cambiará sin ti"

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías ha vuelto a sacudir las redes sociales con una profunda reflexión publicada en su perfil de Facebook, en la que lanza un llamado urgente y directo al pueblo cubano: la libertad no llegará sola, hay que construirla con acciones concretas, con coraje y con verdad.

El mensaje se articula como una exhortación moral y espiritual, pero también como una crítica clara al estado actual de parálisis social que vive la Isla.

Reyes, conocido por su tono pausado pero firme, expresó lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir en voz alta: que el deseo colectivo de justicia, libertad y progreso no se convertirá en realidad mientras la ciudadanía permanezca inmóvil o atada al miedo.

"Queremos libertad, justicia, horizontes, progreso...", escribe el sacerdote, quien reconoce la legitimidad de estos anhelos pero confronta al lector con una pregunta crucial: ¿estamos realmente haciendo el proceso necesario para alcanzarlos?

Ese "hacer proceso" se convierte en el eje de su reflexión.

Para el P. Reyes, no se trata de una espera pasiva ni una esperanza ciega, sino de una serie de acciones concretas: decir la verdad sin miedo, rechazar participar en actos de simulación política, solidarizarse con quienes sufren represión. En definitiva: empezar a construir desde ya la Cuba que se sueña.

"Intentar existir ya en la Cuba que hoy soñamos", afirma, subrayando que el cambio no es solo un destino futuro, sino una práctica cotidiana. De ahí su llamado a practicar el perdón, el diálogo y el respeto en medio de las diferencias.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Reyes Pías también apela a la dimensión espiritual de la transformación social, citando a San Agustín para enfatizar la responsabilidad individual y colectiva: "El Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti", escribe, para luego reinterpretarlo en clave política: "La dictadura cubana, que se hizo sin ti, no cambiará sin ti".

En un contexto nacional donde el disenso suele ser castigado y la censura continúa limitando la libre expresión, sus palabras adquieren una fuerza especial.

No son solo un llamado a la conciencia, sino también un gesto de valentía que reafirma el papel de ciertos sectores de la Iglesia como una voz crítica y esperanzadora dentro de la sociedad civil cubana.

El Padre Alberto Reyes continúa posicionándose como una figura relevante en la reflexión ética y social de Cuba, apelando no al enfrentamiento violento, sino a la transformación desde la dignidad y el coraje moral.

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación.

"He estado pensando… (109) por Alberto Reyes Pías

He estado pensando en una historia que me inspira

Hace unos años, en la ciudad de Camagüey, una señora entró a una iglesia, se sentó en el último banco, y se echó a llorar. El sacerdote la vio y se sentó a su lado.

- Padre -le dijo la mujer- hace cuarenta años que me fui de esta iglesia, y es la primera vez en ese tiempo que he vuelto a entrar. Yo quiero regresar, pero no sé si todo lo que he hecho tendrá perdón.

El sacerdote, por toda respuesta, señaló el crucifijo y le dijo:

- Señora, ¿cómo tiene los brazos el Cristo? Lleva cuarenta años esperándola para darle un abrazo.

No tengo más datos sobre esta historia. ¿Hermoso? Sí. ¿Improvisado? No, imposible. Nadie toma una decisión de tal magnitud de repente. Tiene que haber existido un momento, mucho antes de atravesar el umbral de la iglesia, en que la necesidad de volver a retomar un camino de fe empezó a rondar la mente y el corazón de esta mujer.

Tiene que haber existido un proceso en el cual, poco a poco, dentro de ella, fueron rompiéndose las barreras que ella misma se había puesto. Tiene que haber existido un diálogo interno, largo, tal vez amargo, que la llevó a replanteárselo todo: el pasado, el presente y el futuro, un diálogo que la hizo libre y la reconcilió con lo más profundo de sí.

Nosotros somos un pueblo que quiere muchas cosas, y son cosas muy válidas: queremos libertad, queremos justicia, horizontes, progreso, auto determinación como sociedad civil… queremos el fin del miedo, de la represión, del bloqueo interno que tiene a nuestra patria sumida en una parálisis cada vez más profunda. Queremos retomar los ideales de sociedad que siempre nos acompañaron, incluso cuando veíamos enraizarse un sistema totalitario y castrante.

Queremos, pero ¿estamos haciendo un proceso que nos permita atravesar las puertas hacia esa libertad, esa justicia, esa prosperidad que están dispuestas a darnos su abrazo?

Hacer proceso es atrevernos a decir la verdad en todas partes, y no sólo de puertas hacia dentro; es respetar la opinión diferente, que no impide decir 'no estoy de acuerdo', pero que no se lanza al ataque vulgar y ofensivo que niega al otro su derecho a expresarse.

Hacer proceso es experimentar la decisión del 'no', que reconoce el derecho propio a no involucrarse en apoyos políticos que, en realidad, no queremos dar. Hacer proceso es aprender a solidarizarse con aquel que es víctima de injusticias, de abuso, de represión, simplemente porque no hacerlo es dejar fluir el mal, es perpetuar un esquema social que no queremos ni para nosotros ni para nuestros hijos.

Hacer proceso es entrenarse en perdonar y dialogar. Hacer proceso es intentar existir ya en la Cuba que hoy soñamos.

Decía San Agustín: 'el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti'. Y parafraseando al santo, creo que podemos decir a la gran mayoría de nuestro pueblo: 'la dictadura cubana, que se hizo sin ti, no cambiará sin ti'".

