Samantha Hernández explica por qué no habla de la dictadura en Cuba: "Cuando estaba allá nunca salí para la calle"

La creadora de contenido cubana Samantha Hernández, uno de los rostros más conocidos de La Familia Cubana, explicó en una reciente entrevista por qué evita pronunciarse públicamente sobre la dictadura en Cuba.

Durante su participación en el pódcast Farándula 305, Un Martí To Durako preguntó a la joven el motivo de su silencio respecto a la situación política en la isla y esta respondió con franqueza.

“No es que no hable, simplemente para mí Cuba es un tema extremadamente delicado porque nosotros estamos aquí sentados con aire acondicionado, viviendo la vida, el sueño americano, y allá en Cuba hay muchísimas personas pasándola mal. Yo vine hace un año y no estaba como está ahora, pero igual estaba mal”, dijo.

La creadora de contenido, que emigró de la isla hace apenas un año, confesó que nunca participó en protestas durante su vida en Cuba y compartió la razón por la que prefiere mantenerse en silencio ahora que reside en Miami.

“Cuando yo estaba allá en Cuba nunca salí para la calle, nunca grité porque en el momento que lo quise hacer, mi mamá me dijo: ‘Sami, no, porque si a ti te meten presa yo me muero’. Y preferí la tranquilidad de mi mamá que salir para la calle. No tengo cara para pararme en redes sociales y decirle a nadie sal para la calle. No, porque yo no lo hice”, añadió.

La influencer también expresó su dolor por la situación en su país y la impotencia de quienes viven en el exilio: “Sí creo que están acabando con mi país, sí me da tremendo dolor. Yo tengo a mi abuela en Cuba, tampoco voy a dejar de mandarle dinero, comida o recargarle. Me duele que estén abusando de eso, de que hay personas del lado de acá que tenemos la posibilidad de pagarles eso a las personas que están allá”.

Lo más leído hoy:

Aunque afirmó que sí puede mostrar su apoyo desde las redes sociales, aclaró: “No me van a ver gritándole a nadie ni pidiéndole a nadie que haga algo porque yo no lo hice y la que va a estar presa no voy a ser yo”.

La declaración de Samantha Hernández ha generado reacciones divididas entre los internautas cubanos, algunos apoyando su sinceridad y otros pidiéndole una postura más activa frente a la represión y la crisis generalizada en Cuba.

Preguntas frecuentes sobre la situación de los influencers cubanos y su postura política