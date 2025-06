Willy Falcón, el capo cubano de la cocaína, contará su historia en serie y pódcast

Vídeos relacionados:

Augusto “Willy” Falcón, uno de los nombres más temidos y a la vez legendarios del mundo del narcotráfico en Estados Unidos, se prepara para contar su historia como nunca antes.

El capo cubanoamericano, que durante los años 80 lideró junto a su socio Salvador “Sal” un imperio multimillonario de cocaína conocido como Los Muchachos, ha cedido sus derechos a Entertainment AREU, la productora del ex presidente de Tyler Perry Studios, Ozzie Areu, informó el periodista Mike Fleming Jr.

La vida de Falcón, marcada por el lujo, la traición, la política y la violencia, será llevada al cine, la televisión y el formato pódcast, en lo que promete ser una de las sagas más impactantes del género true crime.

“Esta es la verdad sin filtros”, adelantó Areu, quien también adquirió los derechos del libro “El Último Kilo”, del periodista TJ English, que detalla cómo estos jóvenes exiliados cubanos pasaron de abandonar la escuela a mover toneladas de cocaína y financiar la transformación del skyline de Miami.

“Esta historia va más allá del crimen; es un espejo de una época, una búsqueda retorcida del sueño americano con sabor a exilio, conspiraciones y cocaína”, expresó Areu.

¿Una historia de redención o una confesión sin máscaras?

Desde alianzas secretas con la CIA, Pablo Escobar y Noriega, hasta rutas de contrabando por Bahamas y México, el relato de Falcón toca nervios sensibles en la historia política de América Latina y, especialmente, de Cuba.

Según el propio libro, el cubano participó en operaciones tempranas para derrocar a Fidel Castro, y usó el narcotráfico para financiar armamento en el marco del escándalo Irán-Contra.

El proyecto audiovisual promete revelar detalles jamás contados de esas operaciones, las fiestas de alto riesgo y el rol que jugaron exiliados cubanos en los engranajes más oscuros del poder.

“He esperado este momento durante décadas porque quiero que la gente escuche toda la verdad”, dijo Falcón. Su testimonio, por décadas reducido a rumores y reportajes fragmentados, se abrirá en un formato narrativo multicanal.

Esta no es la primera vez que Falcón, junto a su socio y amigo de la infancia, Magluta, es protagonista de una serie. En 2021 ambos inspiran la docuserie de Netflix Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (2021), que repasa el ascenso, la caída y el legado de esta dupla cubanoamericana que convirtió a Miami en una de las principales capitales mundiales de la cocaína.

De leyenda urbana a ícono pop

Falcón cumplió 27 años de condena en Estados Unidos por su rol clave en el tráfico de cocaína. Junto a Magluta, no solo movió más de 75 toneladas del polvo blanco hacia Estados Unidos entre 1978 y 1991, sino que introdujo técnicas innovadoras para importar droga y lavar dinero en Panamá a través de contactos directos con Manuel Noriega.

“Esto no es solo una historia salvaje de excesos y ambición”, dijo TJ English. “Es una saga histórica sobre cómo un producto ilegal transformó una nación”.

Este giro narrativo convierte a Willy Falcón en algo más que un villano. Lo coloca como figura central en un drama real que cruzó la frontera entre Miami, La Habana, Bogotá y Washington.

Falcón y Magluta fueron arrestados en 1991 y enfrentaron 17 cargos federales. En un primer juicio en 1996 fueron absueltos tras comprar testigos y sobornar al menos a un jurado, pero nuevos cargos de lavado de dinero, asesinato y corrupción los devolvieron a los tribunales.

En 2003, Falcón se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a 20 años de prisión, condena que cumplió hasta junio de 2017 en una prisión federal de Kentucky.

Magluta, en cambio, fue condenado a cadena perpetua en 2002 y permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Illinois.

Deportación y vínculos con la CIA

Tras su liberación, Willy Falcón fue detenido por el ICE por no tener residencia legal en EE.UU. Se abrió un proceso para deportarlo a Cuba, lo que fue impugnado por su defensa al alegar que su vida corría peligro.

Su defensa argumentó que su deportación a la isla sería equivalente a una “sentencia de muerte”. Aun así, en abril de 2018, una jueza de inmigración en Florida negó su petición de permanecer en EE.UU.

Finalmente, Falcón fue deportado a República Dominicana, desde donde desapareció del radar público.

¿Qué esperar?

Con el auge del género true crime, y el interés del público por historias reales contadas desde dentro, esta producción tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. Pero para los cubanos, dentro y fuera de la isla, representa mucho más: es un vistazo íntimo a un capítulo de su historia no oficial, donde exilio, política y crimen se cruzan con la nostalgia, el dolor y el poder.