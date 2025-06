Empresa Eléctrica corta un cable por error al podar un árbol y deja 24 horas sin luz a un barrio de Holguín

Apagón en la calle Rastro, de Holguin. Foto © CiberCuba

Ocurrió este miércoles en la calle Rastro, detrás del Ateneo de la ciudad de Holguín. Los vecinos de la zona han pasado 24 horas sin corriente debido a un error de la Empresa Eléctrica, que envió operarios al barrio para que podaran árboles con la intención de prevenir que las ramas provoquen cortes de luz en caso de ciclones o lluvias torrenciales. Sin embargo, fue peor el remedio que la enfermedad. Terminaron cortando un cable, por error, y dejando a oscuras el barrio durante 24 horas.

Así lo ha denunciado a CiberCuba una de las personas afectadas, que prefiere no identificarse. Según su denuncia, han sufrido un prolongado corte de electricidad de miércoles a jueves en un tramo de aproximadamente 70 a 80 metros de la calle Rastro, ubicada detrás del Ateneo.

Según su relato, una brigada de la Empresa Eléctrica se presentó en el lugar para realizar labores de poda de árboles, como parte de las acciones preventivas por la temporada ciclónica. Sin embargo, por accidente derribó un cable eléctrico y abandonó el lugar sin reparar el daño.

“Nos correspondía la rotación de electricidad con apagón desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía, y luego debimos tener luz de 12:00 m. a 6:00 p.m., pero ese privilegio nos fue negado en este tramo donde viven niños pequeños y ancianos postrados”, explicó la persona denunciante. “Desde las 6 de la mañana estamos sin corriente. A eso hay que sumar que hace más de tres meses que no contamos con gas licuado y no se ha podido cocinar ni hacer nada".

La situación se agravó cuando, alrededor de las 10:00 a.m., apareció un vehículo de la Empresa Eléctrica que colocó un dispositivo (“caballito”) a escasa distancia del cable caído, pero no se detuvo a evaluar ni resolver el problema. “Luego de reiteradas llamadas, nos informaron que el operario reportó que se necesitaban seis metros de cable de cobre”, contó la persona afectada. “Pero, ¿qué operario? Si aquí no ha venido nadie. ¿O será que necesita ese cable para algo y quiere sacarlo a costa de nuestra desgracia?”

La persona que se ha puesto en contacto con CiberCuba expresó su indignación ante lo que considera una “falta de respeto que sobrepasa los límites”, pues la comunidad afectada pasó 24 horas sin luz después del incidente.

Al cierre de esta nota, ya se había restablecido el servicio en la zona afectada. Estuvieron sin luz desde las 6.00 am del miércoles hasta las 6.00 am de este jueves.

En este mes de junio, Cuba atraviesa una situación energética extrema, marcada por continuos apagones que afectan a todo el país. La crisis se ha agudizado debido a la combinación de mantenimientos programados, averías en centrales termoeléctricas clave como Felton y Antonio Guiteras, y una baja disponibilidad de combustible para la generación distribuida. Esta situación ha obligado a implementar estrictos esquemas de rotación del servicio eléctrico, con cortes que en algunos territorios superan las 10 o incluso 12 horas diarias.

Non obstante, el régimen ha prometido que a partir de julio mejorará la situación. Lo mismo dijeron en 2024 y eso no ocurrió.