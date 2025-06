Después de semanas de rumores y una reciente confesión en TikTok, Amanda Sanz ha dado un nuevo paso en su relación sentimental con el músico Celle. La cantante e influencer cubana compartió por primera vez una imagen junto a su pareja, confirmando visualmente lo que ya había dicho con palabras: su corazón ya tiene dueño.

En la imagen, compartida en sus historias de Instagram, se les ve tomados de la mano dentro de un automóvil, mientras suena de fondo la canción "Andalucía" de Luis Fonsi. Amanda luce un anillo y un tatuaje visible en su antebrazo, mientras la cámara capta el momento íntimo y cargado de simbolismo. Sobre la foto, Amanda etiquetó a Celle con un corazón verde, gesto que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

Aunque la imagen no muestra sus rostros, sí es la primera publicación explícita en la que Amanda y Celle aparecen juntos, luego de que ella confirmara su relación hace unas semanas durante una transmisión en vivo en TikTok. “Yo sé que ustedes saben, pero igual no van a parar hasta que no confirme… y sí, tengo una relación con Celle”, había dicho entonces.

La artista también explicó en aquella ocasión por qué habían preferido mantener su romance fuera del ojo público: “Nos estamos conociendo y uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, yo no voy a salir hoy con una pareja, y luego con otra y otra. Eso no va a pasar”.

Ahora, con esta fotografía, Amanda muestra que su vínculo con Celle se consolida, aunque sigue manteniendo una postura reservada. La publicación fue recibida con entusiasmo por sus fans, que aplauden su madurez emocional y el respeto con el que está manejando esta nueva etapa en su vida.

Amanda viene de cerrar una relación con el influencer Ultrack, con quien tiene dos hijas. Desde entonces, ha priorizado su bienestar personal y ha compartido abiertamente su proceso de transformación física y emocional, lo cual ha generado apoyo y admiración en redes.

Este pequeño pero significativo gesto en sus redes sociales parece indicar que Amanda Sanz está lista para comenzar a escribir un nuevo capítulo, esta vez de la mano de Celle.

