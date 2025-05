Ovi arremete contra Hallel Génesis por lo que dijo a Molusco en entrevista: "Te dije tus verdades"

En una reciente entrevista con el presentador puertorriqueño Molusco, la cantante cubana Hallel Génesis habló de la polémica que tuvo con Ovi por un comentario fuera de lugar que este le hizo públicamente en Instagram.

Hallel aclaró que al recordar en sus historias la frase de “jefe, jefecito”, que ya se ha vuelto distintiva de Ovi, su intención nunca fue ofenderlo ni burlarse de él, pero el cantante se lo tomó muy mal.

Según la artista, ella le escribió al privado para decirle que su comentario fue muy irrespetuoso y le aseguró que nunca quiso ofenderlo.

La reacción de Ovi al ver la entrevista con Molusco, con quien además ha estado inmerso en un fuerte enfrentamiento, fue volver a las ofensas y arremeter nuevamente contra Hallel.

“Tú nunca me has conocido así que no debiste entrar en guara jamás te falté el respeto como mujer te dije tus verdades que no me gusta recoger leche ajena es la verdad tú estás pa’ guara conmigo por eso dijiste eso, habla claro”, escribió Ovi en los comentarios a una publicación de Molusco con el fragmento de la entrevista a Hallel en la que habla de lo sucedido entre ambos.

Lo que ha dado a entender Ovie es que Hallel estaría tratando de llamar su atención, algo que ella ha negado rotundamente.

Sin embargo, la alusión a la relación pasada de Hallel con Tekashi 6ix9ine y sobre todo la manera ofensiva en que se refirió al pasado de la cantante es lo realmente reprochable.

