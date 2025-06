Retiran los cargos contra el actor cubano Pedro Moreno en corte de Miami-Dade

Vídeos relacionados:

El actor cubanoamericano Pedro Moreno, conocido por su trayectoria en telenovelas en Estados Unidos y América Latina, fue exonerado de todos los cargos en su contra por la Fiscalía del condado de Miami-Dade, informó Telemundo 51.

Moreno, de 44 años, asistió el viernes a una audiencia celebrada en corte donde le retiraron los cargos de agresión que enfrentaba. desde que fue arrestado en mayo pasado tras un altercado con su aún esposa, Bárbara Estévez, en la casa que ambos comparten en el suroeste de Miami-Dade.

Durante la audiencia de lectura de cargos los fiscales anunciaron que no continuarían con el caso, dado que no se presentaron cargos formales por parte de la presunta víctima y la evidencia disponible no fue considerada suficiente para sostener el proceso legal.

El incidente entre Moreno y Bárbara, que involucró un forcejeo por un teléfono celular, fue inicialmente calificado como robo con violencia en un contexto de violencia doméstica.

Más tarde los cargos se redujeron a agresión simple y se le fijó una fianza de 1,000 dólares con la opción de ser liberado sin pagarla.

"Nunca me golpeó"

Desde el inicio, la propia Estévez declaró públicamente que no hubo violencia física por parte del actor. "Él nunca me pegó. Fue un forcejeo por el teléfono. Jamás pensé que eso terminaría con él preso", dijo.

A pesar de que la ley de Florida permite a la Fiscalía proceder sin la cooperación de la víctima si existen testigos o pruebas, el caso no prosperó.

Según trascendió, una de las hijas de la pareja presenció la discusión y facilitó su celular para la llamada al 911, lo que activó el protocolo policial.

Moreno fue liberado de la cárcel TGK (Turner Guilford Knight) en la madrugada del 17 de mayo, tras pasar poco más de un día bajo custodia.

Defensa y privacidad

Tras su liberación, el histrión solicitó respeto a su privacidad y la de su familia.

"Mientras más discretos nos mantengamos con respecto a la situación, así se va a quedar", declaró a los medios.

También desmintió rumores y especulaciones difundidas en redes sociales. "Lo que haya dicho mi esposa es lo correcto. Lean el affidavit. No pongan una palabra más, no pongan una palabra menos", afirmó.

Moreno, quien tiene tres hijos con Estévez, insistió en que lo ocurrido fue un episodio desafortunado en medio del proceso de separación que atraviesa la pareja. "Esto demuestra que somos una pareja real, con momentos de felicidad y momentos de crisis", señaló.

Trayectoria profesional

Pedro Moreno es conocido por su participación en exitosas producciones como "El rostro de Analía", "Una familia con suerte" y "Me declaro culpable". En los últimos años también ha desarrollado una carrera empresarial en el sector de la construcción en Florida.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la exposición pública de la vida privada de figuras del espectáculo, especialmente cuando se trata de procesos judiciales que involucran relaciones familiares y disputas domésticas.

Por ahora, Moreno queda libre de cargos, pero ha reiterado su deseo de continuar manejando la situación de forma privada, principalmente por el bienestar de sus hijos.

